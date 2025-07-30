Khát vọng “hóa rồng” nhờ sức bật từ hợp nhất 3 tỉnh

Việc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới đã mở ra một không gian phát triển kinh tế rộng lớn, hứa hẹn đưa vùng đất này “hóa rồng” với những đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Quyết định chiến lược này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất.

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, đến thời điểm hiện tại có 46 nhà đầu tư thuê đất và nhà xưởng với diện tích 147.1ha, chiếm khoảng 91%.

Bức tranh khu công nghiệp đầy tiềm năng

Theo thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ mới, trên địa bàn tỉnh hiện có 58 khu công nghiệp (KCN) được quy hoạch với tổng diện tích lên tới hơn 14.055 ha. Trong số đó, 16/28 KCN đã được thành lập và đi vào hoạt động, 4 KCN đang trong giai đoạn xây dựng và 8 KCN đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, trong 16 KCN đang hoạt động, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đóng góp 9 KCN, gồm: Khai Quang, Bình Xuyên I, Bình Xuyên II, Kim Hoa, Bá Thiện I, Bá Thiện II, Sơn Lôi, Tam Dương II (khu A) và Thăng Long 3. Tỉnh Hòa Bình (cũ) có 3 KCN là Lương Sơn, Bờ trái Sông Đà và Mông Hóa. Tỉnh Phú Thọ (cũ) có 4 KCN là Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà và Cẩm Khê.

Tính đến hết tháng 6/2025, các KCN đã thu hút được 818 dự án đầu tư, trong đó có 507 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 9,707 tỷ USD và 311 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 53.043 tỷ đồng. Những con số này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ mới mà còn cho thấy tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Đặc biệt, các KCN đã tạo việc làm cho gần 210.000 lao động, góp phần quan trọng vào an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Công ty TNHH Jahwa Vina, Khu công nghiệp Khai Quang là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho các sản phẩm: Điện thoại di động, máy tính, tivi, tủ lạnh, điều hòa, ô tô...

Để thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước. Cùng với đó, các điểm nghẽn trong công tác quy hoạch, phát triển KCN được tháo gỡ; hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, cùng với đó là đổi mới và đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ.

Nhờ những nỗ lực này, 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Phú Thọ mới đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 58 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD và 46 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 11.370 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỉnh Hòa Bình (cũ) đã thu hút một số dự án quy mô lớn như: Dự án sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm Đa Phúc (7.500 tỷ đồng); dự án sản xuất nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi Lạc Thịnh (7.000 tỷ đồng) và dự án đầu tư mở rộng Khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng, vui chơi giải trí và khai thác, sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai (1.995 tỷ đồng). Tỉnh Phú Thọ (cũ) cũng thu hút được dự án sân golf Việt Trì với tổng mức đầu tư 1.004 tỷ đồng.

Công ty TNHH Exedy Việt Nam, Khu công nghiệp Khai Quang là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất bộ ly hợp xe hai bánh; sản phẩm chính của tập đoàn là bộ ly hợp xe ô tô.

Thách thức và giải pháp cho mục tiêu phát triển bền vững

Bên cạnh những thuận lợi, việc thu hút đầu tư vào tỉnh vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Những vướng mắc về tính pháp lý của quy định khung đối với KCN, sự xung đột giữa các quy định pháp luật chuyên ngành, cùng với đó là những thách thức trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn” lớn. Ngoài ra, khả năng đáp ứng về chất lượng nhân lực và các chính sách an sinh xã hội cho người lao động cũng cần được cải thiện hơn nữa.

Đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh Phú Thọ mới ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch, vật liệu mới và các lĩnh vực thân thiện với môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN không ngừng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điện, nước, viễn thông, môi trường.

Công ty TNHH Young Poong Electronics Vina (YPE Vina), Khu công nghiệp Bình Xuyên II là một Công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử.

Ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc chia sẻ: "Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có 46 nhà đầu tư thuê đất và nhà xưởng với diện tích 147.1ha, chiếm khoảng 91%, chủ yếu là từ Nhật Bản, và một số từ Đài Loan, Hong Kong, Việt Nam".

Ông Kazuki Hayashi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Exedy Việt Nam nhấn mạnh: "Tỉnh Phú Thọ không cách xa sân bay quốc tế Nội Bài, có lợi thế lớn trong logistics và nhân sự di chuyển nên được các nhà đầu tư rất ưa chuộng. Nhờ vậy, các nhà đầu tư Nhật Bản rất hài lòng. Các Công ty doanh nghiệp Nhật Bản đang đến và đầu tư rất nhiều. Đồng thời, chúng tôi xây dựng mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương, họ luôn lắng nghe ý kiến, thấu hiểu những khó khăn và nhu cầu của chúng tôi, đồng thời nỗ lực hết mình để đáp ứng".

Công ty ô tô Toyota Việt Nam sử dụng các cánh tay robot giúp ghép nối các mối hàn của thân xe một cách nhanh chóng, chính xác. Giảm thiểu sức lao động của con người, tránh những công việc nặng nhọc, độc hại.

Kiến nghị và định hướng phát triển

Để tiếp tục thu hút các dự án công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KCN, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, cần sớm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KCN, ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư; xây dựng bộ công cụ sàng lọc dự án đầu tư và bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN.

Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng kiến nghị các sở, ban, ngành liên quan tăng cường quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng, lao động và công thương. Đặc biệt, cần có giải pháp phát triển thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới và thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, cùng với việc đảm bảo cung ứng điện ổn định cho các KCN.

Khu công nghiệp Bá Thiện 2 - vị trí chiến lược trong thu hút đầu tư.

Với sự điều hành kinh tế theo hướng chủ động, linh hoạt, hiệu quả cùng cam kết mạnh mẽ về một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và bền vững, tỉnh Phú Thọ mới đang mở ra cơ hội vàng để bứt phá, trở thành điểm sáng trên bản đồ đầu tư của Việt Nam.

Ngọc Thắng