Mâm cỗ tri ân

Trong chuỗi các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ, xã Hy Cương tổ chức hội thi trưng bày "Mâm cỗ tri ân” vào ngày 21/4 (tức ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch). Tại sân đình Cổ Tích, không khí trở nên náo nhiệt khác hẳn ngày thường, tiếng cười nói, những bước chân vội vã, những bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị, sắp xếp từng món ăn, từng chiếc bát, chiếc đĩa được khéo léo sắp đặt trong một mâm cỗ. 23 khu dân cư chuẩn bị 23 mâm cỗ tri ân với những ý tưởng, những món ăn từ truyền thống đến hiện đại được kết hợp hài hòa.

Các mâm cỗ được trình bày khéo léo, sáng tạo.

Mâm cỗ tri ân là một trong những hoạt động được người dân xã Hy Cương nói riêng và người dân vùng Đất Tổ nói chung thực hiện trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3. Đó là cách để người dân bày tỏ lòng thành của mình với các bậc tiền nhân. Điều này cũng thể hiện vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây cũng là năm đầu tiên xã Hy Cương tổ chức hoạt động này sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Hội thi là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân.

Sau khi kế hoạch được ban hành, các khu dân cư đã nhanh chóng triển khai, thành lập đội thi, lên ý tưởng, nghiên cứu các món ăn thể hiện bản sắc văn hóa và những nét riêng của từng khu dân cư. Từ sáng sớm ngày mùng 5/3 âm lịch, các đội thi đã nổi lửa nấu nướng, bài trí những món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, sắp xếp mâm cỗ hài hòa màu sắc để mang ra đình dự thi.

Chị Hà Kim Tuyến, khu 5 chia sẻ: “Từ khi nhận được thể lệ cuộc thi, chị em trong khu đã bàn bạc, đưa ra nhiều ý tưởng, sau đó thống nhất để thực hiện. Ai cũng vui và phấn khởi lắm. Sáng nay, chúng tôi dậy từ tinh mơ để nấu nướng và chuẩn bị mâm cỗ. Các thực phẩm được lựa chọn đều tươi ngon. Ai cũng đặt hết tâm huyết vào từng món ăn”.

Trong chiếc áo the, khăn xếp truyền thống, đôi bàn tay ông Hoàng Hữu Nghị, khu 2 đang cẩn thận sắp xếp các món ăn trên mâm cỗ sao cho đẹp mắt, ông chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, đúng vào ngày 10/3 âm lịch bà con trong khu đều làm mâm cỗ để dâng lên thắp hương, trước là dâng các bậc tiền nhân, sau là ông bà tổ tiên. Mang đến hội thi năm nay chúng tôi lựa chọn những món ăn truyền thống, quen thuộc với mọi người dân Việt Nam”.

Ông Hoàng Hữu Nghị, khu 2 giới thiệu các món ăn trên mâm cỗ.

Những món ăn quen thuộc qua đôi bàn tay khéo léo của các đội thi được khoác lên mình màu sắc hài hòa, đẹp mắt. Những món ăn được các đội thi dành cả tâm huyết, tình cảm để dâng lên các Vua Hùng, thể hiện tấm lòng tri ân.

Ông Phạm Hoài Nam - Nghệ nhân ẩm thực, Phó Chủ tịch Chi hội Đầu bếp Hà Nội, Trưởng Ban giám khảo hội thi cho biết: “Các mâm cỗ tri ân tại hội thi năm nay không chỉ là những món ăn, mà là bản hòa tấu hương vị tinh tế, thể hiện sâu sắc triết lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự nối tiếp truyền thống văn hóa qua cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến thủ công và trình bày công phu, phản ánh đậm đà hồn Việt và sự sáng tạo”. Sự tỉ mỉ trong từng món ăn thể hiện sự trân trọng dành cho các bậc tiền nhân. Các mâm cỗ mang đậm hương vị quê hương thông qua các nguyên liệu dân dã nhưng được kết hợp tinh tế, giữ được cái “hồn” của món ăn cổ truyền nhưng vẫn phù hợp với khẩu vị hiện đại.

Hội thi “Mâm cỗ tri ân” tại Hy Cương là một điểm nhấn đặc sắc trong chương trình Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ. Đây là dịp để người dân thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung tay giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống. Qua mâm cỗ, mỗi người dân đều muốn gửi gắm tấm lòng thành kính hướng về tổ tiên và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Thu Hà