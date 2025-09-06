“Mưa đỏ” chính thức vượt mốc 500 tỷ đồng, lọt top 3 phim doanh thu cao nhất trong lịch sử

Bộ phim hot nhất thời điểm hiện tại “Mưa đỏ” đã chính thức vượt qua mức doanh thu 500 tỷ đồng vé rạp, lọt top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước tới nay.

Cảnh trong phim “Mưa đỏ”. (Ảnh: Glaxy Studio)

Theo đơn vị thống kê doanh thu vé rạp độc lập Box Office Việt Nam, tính đến thời điểm 23 giờ đêm 5/9, “Mưa đỏ” đang ở mức doanh thu 505, 588 tỷ đồng, với trung bình mỗi ngày đạt khoảng hơn 20 tỷ đồng tiền vé rạp. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, phim đạt mức doanh thu cao nhất trong ngày với các mức từ 40-50 tỷ đồng/ngày.

Cho đến nay, “Mưa đỏ” là phim duy nhất có đề tài chiến tranh cách mạng đạt mức doanh thu hơn 500 tỷ đồng và lọt top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước tới nay. Cụ thể, “Mưa đỏ” đã vươn lên vị trí thứ hai, đẩy “Lật mặt 7: Một điều ước” (doanh thu 483 tỷ đồng) của đạo diễn Lý Hải xuống vị trí thứ 3, và chỉ còn kém “Mai” của đạo diễn Trấn Thành (551 tỷ đồng) một khoảng cách không xa.

“Mưa đỏ” là bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phim do đạo diễn, Thượng tá, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Phương Nam, Hoàng Long, Đình Khang, Gia Huy, Steven Nguyễn, Đinh Thúy Hà, Thân Thúy Hà, Hứa Vĩ Văn...

“Mưa đỏ” là câu chuyện lấy cảm hứng từ trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị, nêu bật tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của các chiến sĩ tiểu đoàn K3 Tam Sơn (lấy nguyên mẫu từ tiểu đoàn K3 Tam Đảo), đưa Thành cổ Quảng Trị trở thành một biểu tượng bất khuất trong cuộc chiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

