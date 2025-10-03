Những tấm gương sáng vì cộng đồng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp”. Trên khắp địa bàn tỉnh, phong trào thi đua làm nghìn việc tốt đã góp phần tạo nên “một rừng hoa đẹp”. Những việc làm thầm lặng bằng trái tim, tinh thần nhiệt huyết vì cộng đồng đã và đang lan tỏa, trở thành nguồn cảm hứng, động lực cho sự phát triển, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Trao giọt máu đào - kết nối yêu thương

Suốt 12 năm thầm lặng trao đi giọt máu quý giá của mình để mang lại cơ hội sống cho người khác, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiến - chị Hồ Thị Hồng Gấm ở phường Xuân Hòa đã có 141 chiếc “sổ đỏ” đặc biệt. Những chiếc “sổ đỏ” này là giấy chứng nhận của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao tặng vợ chồng anh chị cùng các con khi tham gia hiến máu tình nguyện và được tôn vinh “Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc”. Anh chị đã chọn cách cống hiến không bằng lời nói, mà bằng hành động, bằng chính giọt máu của mình để nối dài sự sống, thắp sáng hy vọng, tiếp thêm nghị lực cho nhiều bệnh nhân trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hiến - chị Hồ Thị Hồng Gấm (bên trái) và những tấm giấy chứng nhận của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trao tặng.

Chị Gấm chia sẻ: “Mỗi lần đưa con xuống Hà Nội học, tôi thường đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tham gia hiến máu. Tôi gặp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ với ánh mắt mong mỏi được tiếp thêm những giọt máu yêu thương để duy trì sự sống. Điều đó thúc giục tôi thường xuyên tham gia chương trình có ý nghĩa nhân văn này”.

“Biệt đội” hút đinh

Ở một lĩnh vực khác, những đóng góp bình dị của anh Đặng Thái Sơn - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Kết nối trái tim Vĩnh Phúc” đã góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn hơn.

19h30, khi phố lên đèn cũng là lúc “biệt đội” của anh Đặng Thái Sơn lên đường, kéo theo xe hút đinh rong ruổi khắp các tuyến phố. Chiếc xe tự chế có kết cấu rất đơn giản - một khung xe lăn cũ được gắn nam châm. Mỗi lần hoạt động, khung được nối phía sau xe máy, nam châm sẽ tự động hút kim loại vào dưới gầm. Việc làm này góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và quan trọng hơn là lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ sống có trách nhiệm với cộng đồng.

“Biệt đội” hút đinh của anh Đặng Thái Sơn chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Anh Đặng Thái Sơn cho biết: Chiếc xe đã hút được rất nhiều đinh, kim loại vụn, trong đó có những miếng sắc nhọn, nếu các phương tiện giao thông cán phải sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, dù vất vả, mệt mỏi, song những thanh niên tình nguyện trong Câu lạc bộ “Thu gom đinh và rác trên đường” thấy vui hơn, có thêm động lực để tiếp tục cho những hành trình mới.

Thành viên câu lạc bộ của anh Sơn miệt mài trên những cung đường.

Không chỉ duy trì hiệu quả mô hình Câu lạc bộ “Thu gom đinh và rác trên đường”, anh Đặng Thái Sơn với vai trò là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Kết nối trái tim Vĩnh Phúc” đã dành nhiều thời gian, tâm huyết tổ chức các chương trình nhân đạo ý nghĩa. Năm 2024, anh cùng câu lạc bộ trao 70 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, chương trình “Đông ấm vùng cao” đã huy động được hơn 250 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo các tỉnh miền núi. Anh tham gia các chuyến đi thực tế, trực tiếp trao những phần quà tặng nhiều gia đình, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho đồng bào vùng cao. Chủ nhật hàng tuần, anh cùng các thành viên câu lạc bộ tổ chức phát cháo từ thiện tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc. Anh Sơn còn tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

“Không gian đọc cô Ninh An”

Tại phường Vĩnh Phúc, có một thư viện nhỏ hoàn toàn miễn phí được mở ra bởi người phụ nữ tâm huyết với văn hóa đọc. Đây là nơi mang đến cho các em tuổi thơ đầy màu sắc qua những trang sách, đó là “Không gian đọc cô Ninh An”. Vào mỗi buổi tối, “Không gian đọc cô Ninh An” càng đông vui hơn, rất nhiều em nhỏ đến đây tìm hiểu và đọc những cuốn sách mình yêu thích.

“Không gian đọc cô Ninh An” thu hút nhiều em học sinh tham gia.

Với niềm đam mê sách và mong muốn lan tỏa tình yêu văn hóa đọc đến các em nhỏ, chị Trần Thị Minh Ánh đã ấp ủ ý tưởng xây dựng một thư viện miễn phí ngay tại ngôi nhà của mình, và thế là “Không gian đọc cô Ninh An” ra đời, mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả buổi tối để các em có những trải nghiệm thú vị.

Không ồn ào, không thiết bị điện tử, chỉ có những ánh mắt chăm chú với trang sách là những gì chúng tôi quan sát và cảm nhận được khi đến với không gian đọc thân thiện này. Các em nhỏ ở nhiều lứa tuổi nhưng đều chung niềm đam mê và tình yêu với sách, miệt mài, say sưa “thả hồn” vào những trang viết. Tuyệt vời hơn, hoạt động này của các em còn có sự đồng hành của gia đình.

Chị Trần Thị Minh Ánh bên thư viện nhỏ.

Chỉ với diện tích khiêm tốn nhưng tại đây có tới hàng trăm đầu sách hay để các em lựa chọn. Bên cạnh việc mượn và đọc sách, thư viện còn thu hút các em nhỏ bởi nhiều hoạt động bổ ích khác như được chia sẻ phương pháp đọc, giới thiệu những cuốn sách hay, bổ ích, phù hợp với từng lứa tuổi, tham gia những buổi nói chuyện, gặp gỡ tác giả để các em thêm hiểu, thêm yêu mỗi trang sách mình đọc.

Không cần những hành động lớn lao, những con người bình dị này luôn mong muốn nhân lên lối sống đẹp, có ích, trách nhiệm với cộng đồng từ những điều đơn giản nhất, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Triệu Ngọc Toàn