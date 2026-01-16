Phú Thọ 24h
Petrovietnam hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo

Ngày 16/1, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) do đồng chí Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo Petrovietnam trao 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ thực hiện các hoạt động thuộc chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các xã: Hạ Hòa, Hiền Lương, Dân Chủ, Trạm Thản.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tiếp và làm việc với đoàn công tác Petrovietnam.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Petrovietnam đã trao tặng tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ thực hiện các hoạt động thuộc chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026. Trong đó, 1 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026 của tỉnh. Số kinh phí còn lại hỗ trợ các xã: Dân Chủ (220 triệu đồng), Hạ Hòa (200 triệu đồng), Hiền Lương (200 triệu đồng), Trạm Thản (150 triệu đồng).

Phát huy truyền thống tương thân tương ái, năm 2025, Petrovietnam đã dành nguồn lực giá trị hơn 1.300 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương trong cả nước. Riêng tại tỉnh Phú Thọ (tính cả 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ), giai đoạn 2020 - 2025, Tập đoàn đã triển khai các chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí 149,6 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh hy vọng sự hỗ trợ của Tập đoàn sẽ góp phần đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân Phú Thọ trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là trong thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề.

Lãnh đạo Petrovietnam trao kinh phí hỗ trợ chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026 tặng các xã Hạ Hòa, Hiền Lương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam dành cho tỉnh. Đồng chí khẳng định, đây là sự động viên thiết thực và ý nghĩa, giúp tỉnh Phú Thọ có thêm nguồn lực để quan tâm, chăm lo Tết cho người nghèo, giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ đủ đầy.

Lãnh đạo Petrovietnam trao kinh phí hỗ trợ chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2026 tặng các xã Trạm Thản, Dân Chủ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn thời gian tới, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Lê Hoàng


