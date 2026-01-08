Thời điểm và cách dùng viên sắt, vitamin B12 và vitamin D giúp hiệu quả tốt hơn

Bạn có biết uống vitamin D buổi tối có thể gây mất ngủ, hay một tách trà làm mất sạch tác dụng của viên sắt? Tìm hiểu cách tối ưu hóa hấp thụ và những “kẻ thù” cần tránh của 3 loại vi chất thiết yếu này.

1. Viên sắt

Để sắt không bị lãng phí và được hấp thụ trọn vẹn vào máu, bạn cần tuân thủ 3 nguyên tắc:

Ưu tiên uống khi bụng đói: Đây là điều kiện tiên quyết. Các nghiên cứu chỉ ra rằng sắt hấp thụ tốt nhất khi dạ dày trống. Bạn nên uống ít nhất 30 phút trước khi ăn sáng hoặc 2 giờ sau bữa ăn.

Uống cùng với vitamin C: Hãy uống viên sắt cùng một ly nước cam hoặc các thực phẩm giàu vitamin C. Sự hiện diện của acid ascorbic (vitamin C) giúp chuyển hóa sắt sang dạng dễ hấp thụ hơn cho cơ thể.

Khoảng cách an toàn với canxi: Đây là lưu ý quan trọng nhất. Canxi, phốt pho và các thuốc kháng acid dạ dày là "kẻ thù" cản trở sắt. Bạn tuyệt đối không uống sắt chung với sữa hoặc viên canxi; hãy đảm bảo hai loại này cách nhau ít nhất 2 giờ.

Khi uống sắt, nên tránh dùng chung với trà hoặc cà phê (do chứa tanin và polyphenol) vì chúng cản trở hấp thụ sắt còn mạnh hơn cả canxi.

2. Vitamin B12: Nguồn năng lượng buổi sáng

Bổ sung sắt, vitamin B12 và vitamin D đúng thời điểm để đạt hiệu quả tốt nhất.

Vitamin B12 đóng vai trò then chốt trong việc chuyển hóa tế bào và duy trì hệ thần kinh.

Thời điểm vàng là buổi sáng: Uống vào sáng sớm hoặc đầu giờ chiều giúp cơ thể tận dụng tối đa khả năng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, giúp bạn tỉnh táo và năng động.

Hấp thu tốt nhất khi đói: Tương tự như sắt, uống B12 khi bụng đói sẽ giúp hoạt chất này thẩm thấu vào cơ thể hiệu quả hơn.

Thận trọng với vitamin C và thuốc đặc trị: Tránh dùng chung với một số loại thực phẩm hoặc đồ uống vì hàm lượng vitamin C cao (có trong các loại trái cây họ cam quýt) có thể làm giảm khả năng hấp thụ vitamin B12 nếu dùng cùng lúc.

Nếu bạn đang sử dụng thuốc Metformin (điều trị đái tháo đường) hoặc thuốc dạ dày, hãy uống vitamin B12 cách xa các loại thuốc này ít nhất 4 tiếng để không bị mất tác dụng.

3. Vitamin D: Để giấc ngủ luôn trọn vẹn

Khác với nhiều loại vitamin khác, vitamin D có tác động trực tiếp đến nhịp sinh học của bạn.

Uống vào buổi sáng để bảo vệ giấc ngủ: Vitamin D và melatonin (hormone gây ngủ) hoạt động ngược chiều nhau. Nếu uống vitamin D vào buổi tối, nó sẽ ức chế sản xuất melatonin, khiến bạn trằn trọc hoặc chất lượng giấc ngủ giảm sút.

Cần có "dung môi" chất béo: Mặc dù nên uống vào buổi sáng nhưng vitamin D tan trong dầu. Vì vậy, hãy uống kèm với một bữa ăn có chứa chất béo tốt (như trứng, bơ hoặc dầu thực vật) thay vì uống khi bụng hoàn toàn rỗng.

Bổ sung theo mùa: Hãy đặc biệt chú trọng vào những tháng mùa đông hoặc khi bạn ít có điều kiện tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì đây là lúc cơ thể dễ thiếu hụt vitamin D nhất.