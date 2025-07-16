Thực phẩm bổ gan, tốt cho người bị gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn uống cân bằng và dinh dưỡng hợp lý là chìa khóa để hỗ trợ sức khỏe gan, ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến gan, trong đó có gan nhiễm mỡ.

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc cơ thể, chuyển hóa các chất dinh dưỡng và sản xuất các protein quan trọng. Thông thường, gan vẫn chứa mỡ nhưng nếu mỡ chiếm trên 10% thể tích của gan thì được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ. Theo các chuyên gia, việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, áp dụng lối sống năng động và chế độ ăn uống hợp lý sẽ cải thiện đáng kể tình trạng này.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, dinh dưỡng có vai trò quan trọng giúp nuôi dưỡng gan khỏe mạnh, ngăn ngừa các bệnh lý tại gan như gan nhiễm mỡ. Theo đó, cần tiêu thụ những thực phẩm phù hợp và tránh những thực phẩm có thể gây tổn thương gan.

Tìm hiểu những thực phẩm tốt cho người bị gan nhiễm mỡ dưới đây:

1. Người bị gan nhiễm mỡ nên ăn nhiều rau xanh và trái cây

Người bệnh gan nhiễm mỡ nên ăn nhiều rau xanh và trái cây giúp hỗ trợ sức khỏe của gan.

Trái cây, rau quả giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường chức năng gan. Các vitamin như vitamin A và E có thể làm giảm chất béo được lưu trữ trong gan.

Trái cây và rau quả chứa nhiều chất xơ rất có lợi cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ vì cơ thể có khả năng kiểm soát lượng đường và cholesterol trong máu từ những thực phẩm này rất hiệu quả. Vì vậy, nên bổ sung thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn để cải thiện bệnh, khoảng 300 g rau xanh và 240 g trái cây mỗi ngày.

PGS. TS. Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia:

Người bị gan nhiễm mỡ nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi để có chất xơ kích thích nhu động ruột, tránh táo bón, phòng chống bệnh xơ vữa động mạch.

Thực phẩm nổi bật giúp tăng cường chức năng gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ:

Rau xanh đậm: Rau muống, bông cải xanh, mướp đắng dễ chế biến thành các món ăn ngon hoặc ăn kèm với bất kỳ bữa ăn nào. Các loại rau này giàu chất xơ, vitamin, carotene và niacin, tất cả đều rất có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ.

Nấm hương: Được biết đến là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng làm giảm cholesterol trong máu và trong tế bào gan một cách hiệu quả.

Rau củ giàu dinh dưỡng: Những loại rau củ này có tác dụng đáng kể đối với cơ thể, giúp hạ huyết áp, giải độc gan, cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Bạn nên bổ sung rau củ vào bữa ăn hoặc ép thành nước uống hàng ngày.

Trái cây giàu vitamin C: Các loại trái cây họ cam quýt như quýt, chanh, bưởi cũng rất tốt, bạn có thể ăn chúng như một món ăn nhẹ hoặc ép thành nước ép để hỗ trợ gan phục hồi.

Lá sen: Lá sen có tác dụng ngăn ngừa hiệu quả quá trình phát triển của gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, lá sen còn giúp giảm mỡ máu và cung cấp dinh dưỡng, nhờ các chất alkaloid, flavonoid và các chất có lợi khác có trong lá sen. Bạn có thể dùng lá sen để pha trà. Tuy nhiên, hãy lưu ý liều lượng hợp lý.

2. Lựa chọn nguồn thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh

Khi bị gan nhiễm mỡ, cần hạn chế lượng chất béo trong chế độ ăn uống của mình nhưng không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn mà vẫn có thể lựa chọn những loại thực phẩm giàu chất béo lành mạnh. Nên ưu tiên các món ăn từ cá biển hoặc cá sông, đặc biệt là các loại cá giàu omega 3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu.

Nên ưu tiên ăn cá và tiêu thụ chất béo lành mạnh cũng như chất xơ cần thiết.

Nhộng tằm cũng là thực phẩm có lợi cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Nhộng tằm chứa nhiều acid amin, vitamin, khoáng chất và cực kỳ giàu protein giúp kiểm soát hiệu quả lượng cholesterol trong cơ thể. Trong 100 g nhộng tằm có đến 13 g protid; 6,5 g lipid và cung cấp tới 206 calo. Đặc biệt, thực phẩm này còn có nhiều acid amin thiết yếu như valin, tyrosin, trytophan... và các chất khoáng, nhất là canxi (40 mg) và phospho (109 mg).

Nên chọn thịt nạc thay vì thịt mỡ để bổ sung chất dinh dưỡng và hạn chế tối đa lượng chất béo có hại đưa vào cơ thể. Nếu bạn có thói quen ăn nhiều tinh bột và chất béo, hãy thay thế bằng chế độ ăn giàu protein từ các loại thịt có tác dụng hỗ trợ bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Đối với những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ, nên sử dụng dầu thực vật thay vì dầu động vật để giảm lượng cholesterol sản sinh trong cơ thể và giúp ngăn ngừa tình trạng bệnh gan trở nên trầm trọng hơn. Một số loại dầu thực vật tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như dầu ô liu, dầu cám gạo, dầu cọ và dầu dừa.

Một nguyên tắc chung là người mắc bệnh gan nhiễm mỡ cần uống đủ nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và loại bỏ các chất có hại. Đối với những người bị gan nhiễm mỡ, việc uống đủ nước là rất quan trọng. Bạn cũng nên uống nhiều nước ép trái cây, trà xanh, trà atisô hoặc trà sen, những loại nước này có hiệu quả trong việc ngăn ngừa tích tụ mỡ ở gan.

T.S (Theo suckhoedoisong.vn)