Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trên 429 nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia “Bữa cơm Công đoàn”

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã ban hành hướng dẫn tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025. Sau 2 tháng triển khai (tháng 7 và 8), toàn tỉnh có 981 đơn vị tổ chức ăn cơm ca tham gia, chiếm 77,3%. Nhiều đơn vị tổ chức hoạt động tới 2 lần.

Trên 429 nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia “Bữa cơm Công đoàn”Bữa cơm Công đoàn năm 2025 đồng hành cùng người lao động Công ty cổ phần Tasa Group ( Khu Công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang).

Hoạt động đã thu hút 429.102 lượt đoàn viên, người lao động tham gia, với tổng kinh phí tăng thêm từ nguồn công đoàn hơn 2,3 tỷ đồng. Khẩu phần ăn được bổ sung, nâng giá trị dinh dưỡng cho người lao động từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng/người.

Trên 429 nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia “Bữa cơm Công đoàn”

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh hỏi thăm, động viên công nhân lao động tại bữa ăn.

“Bữa cơm Công đoàn” được LĐLĐ tỉnh triển khai từ năm 2018 và đến nay trở thành hoạt động thường niên tại nhiều công đoàn cơ sở. Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tạo không khí gắn kết, chia sẻ giữa công nhân, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Người lao động tổ chức Giá trị dinh dưỡng Lđlđ tỉnh đơn vị Việt nam Kinh phí Doanh nghiệp Tháng 7 Chỉ đạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long