Trên 429 nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia “Bữa cơm Công đoàn”

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã ban hành hướng dẫn tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” năm 2025. Sau 2 tháng triển khai (tháng 7 và 8), toàn tỉnh có 981 đơn vị tổ chức ăn cơm ca tham gia, chiếm 77,3%. Nhiều đơn vị tổ chức hoạt động tới 2 lần.

Bữa cơm Công đoàn năm 2025 đồng hành cùng người lao động Công ty cổ phần Tasa Group ( Khu Công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang).

Hoạt động đã thu hút 429.102 lượt đoàn viên, người lao động tham gia, với tổng kinh phí tăng thêm từ nguồn công đoàn hơn 2,3 tỷ đồng. Khẩu phần ăn được bổ sung, nâng giá trị dinh dưỡng cho người lao động từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng/người.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Khu công nghiệp tỉnh hỏi thăm, động viên công nhân lao động tại bữa ăn.

“Bữa cơm Công đoàn” được LĐLĐ tỉnh triển khai từ năm 2018 và đến nay trở thành hoạt động thường niên tại nhiều công đoàn cơ sở. Đây là hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đồng thời tạo không khí gắn kết, chia sẻ giữa công nhân, tổ chức Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp.

Lệ Oanh