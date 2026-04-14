3 nhóm người nên ăn hoặc uống nước dâu tằm

Dâu tằm là loại quả dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào có lợi cho sức khỏe, nhất là với một số nhóm người cụ thể.

1. Nghiên cứu về tiềm năng sức khỏe của quả dâu tằm

Dâu tằm là loại quả giàu các hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa mạnh được nghiên cứu chứng minh giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, tăng cường chức năng tiêu hóa, thị lực và thần kinh...

Các đánh giá từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định quả dâu tằm (Morus alba L.) rất giàuflavonoid và polyphenol, đặc biệt là anthocyanin, đóng vai trò quan trọng như chất chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này giúp loại bỏ gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi căng thẳng oxy hóa, ngăn ngừa bệnh tim mạch và có tiềm năng bảo vệ thần kinh...

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quả dâu tằm sở hữu một số lợi ích sức khỏe dược lý tiềm năng bao gồm tác dụng chống cholesterol, chống béo phì và bảo vệ gan có thể liên quan đến sự hiện diện của một số hợp chất hoạt tính sinh học này.

Tổng hợp những tiến bộ gần đây về hóa học, hoạt tính sinh học và lợi ích sức khỏe của anthocyanin trong dâu tằm trên Tạp chí Nghiên cứu Hóa học Quốc tế năm 2025 cũng nhấn mạnh vai trò của chúng trong việc ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến lối sống như đái tháo đường, béo phì, rối loạn chức năng gan và bệnh tim mạch.

Theo đó, quả dâu tằm chứa dồi dào anthocyanin, flavonoid, vitamin, khoáng chất và acid phenolic, góp phần tạo nên các hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm, chống đái đường và bảo vệ thần kinh mạnh.

Trong số đó, các anthocyanin, đặc biệt là cyanidin-3-O-glucoside nổi bật nhờ khả năng giảm thiểu căng thẳng oxy hóa, tăng cường sức khỏe chuyển hóa và hỗ trợ chức năng nhận thức.

2. Ăn dâu tằm có lợi cho nhóm người nào?

Nhóm người bị mất ngủ và căng thẳng thần kinh

Dựa trên các nghiên cứu khoa học, dâu tằm chứa các hoạt chất giúp bảo vệ hệ thần kinh và giảm thiểu căng thẳng oxy hóa - nguyên nhân gây tổn thương tế bào não. Các hợp chất chống viêm và bảo vệ thần kinh giúp làm dịu hệ thống dẫn truyền, hỗ trợ chức năng nhận thức và an thần.

Trong y học cổ truyền phương Đông, dâu tằm cũng được sử dụng như một vị thuốc bổ huyết, điều hòa lưu thông máu não, từ đó giúp cơ thể đi vào giấc ngủ tự nhiên và giảm trạng thái lo âu.

Nhóm người mắc hội chứng chuyển hóa (như đái tháo đường, béo phì)

Các nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của dâu tằm trong việc ngăn ngừa các rối loạn lối sống như hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm tích tụ mỡ thừa và chống béo phì. Hợp chất anthocyanin giúp tăng cường sức khỏe chuyển hóa và cải thiện độ nhạy insulin.

Nhóm người có nguy cơ bệnh tim mạch và chức năng gan kém

Các hoạt tính sinh học trong dâu tằm có tác dụng chống cholesterol và bảo vệ gan. Nghiên cứu báo cáo rằng, chiết xuất từ quả dâu tằm ngăn chặn quá trình tổng hợp và tăng cường quá trình oxy hóa acid béo. Do đó có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Việc tiêu thụ quả dâu tằm có thể làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch vì nó có khả năng chống tăng lipid máu và chống oxy hóa để ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu LDL.

Nước ép dâu tằm tươi tốt cho tiêu hóa và giấc ngủ.

3. Cách ăn và uống nước dâu tằm tốt cho sức khỏe

Ăn trực tiếp quả dâu tằm tươi: Đây là cách tốt nhất để cơ thể tiếp nhận toàn bộ các hoạt chất sinh học quý, vitamin và chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu tốt hơn.

Nước ép tươi:Cách này giữ được vitamin và enzyme. Nên ép quả dâu tằm chín, pha loãng với nước lọc và uống sau bữa ăn khoảng 30 phút giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Siro dâu tằm: Khi ngâm đường nên chú ý cho tỷ lệ đường thấp hoặc thay bằng đường phèn. Mỗi lần dùng chỉ nên pha 2 - 3 thìa siro với nước ấm. Lưu ý, người bị đái tháo đường hoặc đang giảm cân nên hạn chế dùng siro có đường.

Trà dâu tằm khô:Hãm quả dâu khô với nước nóng (khoảng 80°C) giúp chiết xuất các hợp chất polyphenol bền vững, phù hợp uống vào buổi chiều tối giúp an thần, ngủ ngon.

Theo suckhoedoisong.vn