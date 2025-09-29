AccNet ERP – Nền tảng quản lý kho thế hệ mới cho doanh nghiệp số

Quản lý kho ngày nay không còn là hoạt động hậu cần đơn thuần, mà trở thành trung tâm kiểm soát tài chính, vận hành của doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, bán lẻ vẫn đang loay hoay với bảng tính Excel, sổ kho thủ công hoặc hệ thống phần mềm rời rạc thiếu kết nối, dẫn đến sai lệch dữ liệu, tồn kho ảo, thất thoát hàng hóa.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, phần mềm quản lý kho AccNet ERP, phát triển bởi Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt, đã ra đời như một giải pháp chuyên biệt, giúp doanh nghiệp quản lý tồn kho theo thời gian thực, tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ kho, cảnh báo thông minh, đặc biệt là tối ưu hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Tồn kho sai lệch/sai số nhỏ, tổn thất lớn trong chuỗi cung ứng

Theo khảo sát năm 2023 của Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp, 68% doanh nghiệp sản xuất, phân phối tại Việt Nam xác định “quản lý tồn kho là điểm yếu lớn nhất trong chuỗi cung ứng”. Trong số đó:

Trên 40% doanh nghiệp gặp tình trạng tồn kho dư thừa hoặc thiếu hụt không cảnh báo trước.

Hơn 60% vẫn đang sử dụng bảng tính Excel hoặc phần mềm không có chức năng kết nối dữ liệu, dẫn đến sai lệch giữa số liệu thực tế, sổ sách.

Gần 50% không thể theo dõi hạn sử dụng, vị trí lưu trữ hoặc đơn vị tính đồng thời, gây ra rủi ro trong kiểm kê, xuất hàng.

Hệ quả của những lỗ hổng này không chỉ là mất mát hàng hóa, mà còn là sự chậm trễ giao hàng, dư thừa chi phí lưu kho, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cũng như uy tín doanh nghiệp.

AccNet ERP – Chuyển đổi từ quản lý thủ công sang vận hành số hóa kho thông minh

Phần mềm quản lý tồn kho AccNet ERP được thiết kế để xử lý triệt để những thách thức tồn kho trên. Không chỉ là một phần mềm nhập – xuất thông thường, AccNet ERP là nền tảng quản lý kho thông minh, tích hợp thiết bị, kết nối dữ liệu, cảnh báo tức thời, giúp doanh nghiệp:

Theo dõi tồn kho theo thời gian thực, mọi lúc – mọi nơi.

Tự động hóa quy trình kiểm kê, nhập – xuất – điều chuyển.

Cảnh báo hàng hóa cận date, tồn kho vượt ngưỡng, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.

Kết nối linh hoạt với máy quét mã vạch, QR code, thiết bị kiểm kê cầm tay.

Đồng bộ với các phân hệ khác như mua hàng, bán hàng, tài chính, kế toán để tối ưu dòng chảy dữ liệu toàn doanh nghiệp.

Tính năng nổi bật giúp AccNet ERP dẫn đầu trong phân khúc doanh nghiệp Việt

Phân loại hàng hóa linh hoạt:Tạo mới danh mục theo nhu cầu; phân nhóm theo thuộc tính; thống kê doanh số, lãi gộp theo nhóm; mỗi mã hàng kèm đầy đủ thông tin tồn kho, tài khoản, giá vốn, thuế, phương pháp xuất kho.

Quản trị kho đa dạng – kết nối thiết bị: Phần mềm quản lý vật tư AccNet ERP hỗ trợ QR code, barcode, thiết bị kiểm kê; quản lý tồn kho theo trạng thái (tài chính, vật lý, sẵn sàng bán); cho phép xuất kho theo hạn sử dụng, chuyển đổi đơn vị tính; hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá xuất (BQGQ, FIFO, đích danh...).

Quản lý tồn kho chính xác, đa chiều:Theo dõi theo màu sắc, kích thước, cấu hình, vị trí kho, mã lô; cho phép khai báo song song đơn vị đo lường, kiểm đếm; đối chiếu tồn kho thực tế với sổ sách.

Tối ưu hiệu suất kho:Truy xuất nhanh hạn sử dụng, nguồn gốc hàng; tìm kiếm thông minh; quản lý định mức nguyên vật liệu; cập nhật tồn kho tự động theo đơn bán; cân đối hàng tồn toàn hệ thống, lưu lịch sử điều chuyển.

AccNet ERP được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp Việt

Khác với nhiều phần mềm ngoại có cấu trúc phức tạp, khó triển khai, không phù hợp văn hóa vận hành nội địa, phần mềm quản lý kho AccNet ERP được thiết kế “thuần Việt”, dễ sử dụng, linh hoạt, có thể tùy biến theo đặc thù từng mô hình kho. Phần mềm hỗ trợ:

Vận hành lưu kho động hoặc cố định.

Báo cáo phù hợp với chu kỳ kiểm kê, kỳ khai báo thuế tại Việt Nam.

Giao diện tiếng Việt thân thiện, dễ làm quen kể cả với nhân viên không chuyên CNTT.

Tích hợp độc lập hoặc nằm trong hệ thống AccNet ERP, linh hoạt theo quy mô doanh nghiệp.

Khảo sát trên hơn 150 doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý kho AccNet ERP từ năm 2022 đến 2024 cho thấy:

Giảm đến 30% chi phí lưu kho nhờ tối ưu tồn kho, tự động hóa quy trình.

Rút ngắn 50% thời gian kiểm kê, xử lý hàng cận date.

100% độ chính xác dữ liệu kho, giảm thiểu thất thoát, sai sót nhập – xuất.

Cải thiện hiệu suất dòng tiền nhờ kiểm soát tốt vốn lưu động bị “giam” trong kho.

Không thể tối ưu tài chính doanh nghiệp nếu kho vẫn còn sai lệch dữ liệu. Không thể đẩy nhanh dòng tiền nếu không kiểm soát được hàng hóa đang ở đâu, tồn bao nhiêu, sắp hết hạn hay luân chuyển ra sao. Với phần mềm quản lý kho AccNet ERPdoanh nghiệp không chỉ kiểm kê đúng – đủ – kịp thời, mà còn biến dữ liệu kho thành công cụ chiến lược, hỗ trợ ra quyết định kinh doanh thông minh.

