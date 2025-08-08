Công ty Thủy điện Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện mô hình “Doanh nghiệp tự quản về An ninh trật tự”

Ngày 8/8, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổng kết 10 năm thực hiện mô hình “Doanh nghiệp tự quản về An ninh trật tự”. Dự ngày hội có lãnh đạo Công an tỉnh, một số sở, ngành.

Công an tỉnh trao giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Doanh nghiệp tự quản về An ninh trật tự”

10 năm qua, mô hình “Doanh nghiệp tự quản về An ninh trật tự” đã được Công ty triển khai và duy trình thực hiện hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình.

Ban lãnh đạo Công ty đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của cơ quan quản lý, cũng như kịp thời tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, các loại tội phạm để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự hàng năm tại đơn vị. Đồng thời, tổ chức họp chuyên đề hoặc lồng ghép vào các cuộc họp định kỳ để phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình trao giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Doanh nghiệp tự quản về An ninh trật tự”

Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra nhân sự tại đơn vị thực hiện hàng ngày, đưa công tác đảm bảo An ninh trật tự tại Công ty và đơn vị là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại lao động hàng tháng để mỗi CBCNV nâng cao ý thức trách nhiệm khi thực hiện.

Đặc biệt, Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công an tỉnh đã ký kết và ban hành Quy chế phối hợp về việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Từ đó đến nay, hai bên đã thực hiện tốt các điều khoản trong Quy chế, tổ chức bảo vệ, tuần tra canh gác vũ trang đảm bảo an toàn, ANTT công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Công ty cũng đã tổ chức phối hợp với lực lượng Công an tỉnh trong việc xây dựng và triển khai phương án bảo vệ công trình đã được phê duyệt; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ công trình theo quy định; hàng năm phát động và thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ gìn ổn định an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại công trình. Kết quả năm 2021 và năm 2022 Công ty được Bộ Công an tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Các đơn vị trực thuộc Công ty Thủy điện Hòa Bình ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự”

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Công ty xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ để công tác an ninh trật tự tại công ty luôn được đảm bảo. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư ­tưởng cho CBCNV nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi CBCNV trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao....

Nhân dịp này, Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Công ty Thủy điện Hòa Bình trao giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTT”.

Tại ngày hội, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự.

Đinh Hòa