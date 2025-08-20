Đơn vị hút hầm cầu hiệu quả, giá rẻ, sạch triệt để

Hiện nay đời sống người dân ngày càng tăng khiến cho lượng rác thải ra ngày càng nhiều, kéo theo đó sẽ là sự tăng lên về nhu cầu nạo vét, vệ sinh hầm cầu. Quý khách cần hút hầm cầu hãy liên hệ đến số hotline 0937.112.486 để Công ty TNHH vệ sinh môi trường Ngân Nghĩa phục vụ trong thời gian sớm nhất.

Nhanh chóng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh sạch sẽ là những tiêu chí mà chúng tôi đặt ra cho dịch vụ hút hầm cầu. Chúng tôi có trên khắp mọi tỉnh thành trên cả nước để phục vụ nhu cầu của quý khách hàng 24/24.

Nguyên nhân hầm cầu nhà bạn bị đầy là gì?

Nguyên nhân hầm cầu nhà bạn bị đầy là gì?

Đường cống, đường ống bị tắc có thể do rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Bạn cần phải nắm rõ các nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Một số nguyên nhân gây tắc nghẽn cống có thể liệt kê đó là:

Do có quá nhiều người cùng đi đại tiện cùng một thời điểm. Điều đó khiến cho đường ống thông bồn cầu không kịp thoát dễ gây nghẹt và tắc cống.

Việc sử dụng giấy vệ sinh xả xuống đường ống quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng ứ đọng, nghẹt trong đường ống.

Do làm rơi các đồ vật hoặc thức ăn, rác thải lớn xuống dưới đường ống.

Hầm cầu sử dụng trong thời gian dài mà không gọi người đến hút.

Quá trình thi công, lắp đặt đường ống không đạt tiêu chuẩn.

Đường ống thoát nước của hầm cầu bị nghẹt.

Không có ống thoát khí gây ra tình trạng tắc nghẽn.

Công ty Ngân Nghĩa hút hầm cầu triệt để, nhanh chóng, giá tốt

Công ty Ngân Nghĩa hút hầm cầu triệt để, nhanh chóng, giá tốt

Công ty Ngân Nghĩa là một công ty dịch vụ trong lĩnh vực vệ sinh môi trường chuyên nghiệp, uy tín. Nếu như bạn đang làm việc cần sử dụng dịch vụ hút hầm cầu thông tắc cống hãy liên hệ ngay đến công ty Ngân Nghĩa của chúng tôi. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Chúng tôi đảm bảo sẽ mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Công ty Ngân Nghĩa hiện đang là đơn vị cung cấp dịch vụ hút hầm cầu giá rẻ, chuyên nghiệp, lựa chọn sử dụng hút hầm cầu tại công ty bạn sẽ nhận được những lợi ích như sau:

Được sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp

Công ty TNHH vệ sinh môi trường Ngân Nghĩa sở hữu đội ngũ nhân viên đông đảo được đào tạo bài bản, với thái độ làm việc tận tâm, chu đáo. Hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại cùng quy trình hút hầm cầu chuyên nghiệp, rõ ràng. Các bạn sẽ thấy được sự chuyên nghiệp của chúng tôi qua từng khâu làm việc. Ngoài ra, phương châm làm việc của công ty Ngân Nghĩa là sự chuyên nghiệp tạo nên được một dịch vụ tốt nhất.

Cam kết triệt để, không đục phá

Thông thường, quý khách khi muốn sử dụng dịch vụ hút hầm cầu sẽ lo lắng ảnh hưởng đến kết cấu của công trình? Vì thế, để khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ, công ty Ngân Nghĩa cam kết sẽ không đục phá, làm ảnh hưởng đến kết cấu bề mặt của công trình.

Nhờ hệ thống máy móc hiện đại, chúng tôi sẽ xử lý triệt để 100% các chất thải có trong hầm cầu một cách nhanh nhất. Quý khách có thể giám sát hay theo dõi trực tiếp quá trình thực hiện hút hầm cầu của chúng tôi.

Đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh gọn gàng

Chất thải sau khi được lấy ra khỏi hầm cầu sẽ được công ty Ngân Nghĩa hút vào xe chứa kín nên sẽ không gây ra tình trạng vương vãi hay gây ra mùi hôi thối khó chịu. Các cá nhân làm việc luôn cẩn thận, đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Nếu như nhà bạn có đang kinh doanh cũng sẽ không lo ảnh hưởng đến việc buôn bán của gia đình.

Giá thành phải chăng

Công ty chúng tôi chưa bao giờ nói rằng dịch vụ của chúng tôi có mức giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Nhưng chúng tôi tự tin rằng mức giá mà công ty đưa ra luôn hợp lý và tốt nhất so với chất lượng mà quý khách hàng nhận được. Đặc biệt, các bạn sẽ nhận được báo giá chi tiết trước khi tiến hành hút hầm cầu.

Bảng báo giá dịch vụ hút hầm cầu

Dưới đây là bảng báo giá dịch vụ hút hầm cầu của công ty Ngân Nghĩa mà bạn có thể tham khảo:

Chi phí hút hầm cầu từ 1 – 3 khối: 330.000 – 540.000VNĐ/khối

Chi phí hút hầm cầu từ 3 – 6 khối: 350.000VNĐ/khối

Chi phí hút hầm cầu từ: 290.000VNĐ/khối

Chi phí hút hầm cầu từ từ 10 khối trở lên: 270.000VNĐ/khối

Bảng báo giá dịch vụ hút hầm cầu

Công ty Ngân Nghĩa còn cung cấp dịch vụ hút hầm cầu theo xe, chúng tôi hiện nay có rất nhiều loại xen với nhiều thể tích chứa bồn đa dạng, có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Công ty TNHH vệ sinh môi trường Ngân Nghĩa tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ hút hầm cầu nói riêng và nhiều dịch vụ môi trường tại nhiều khu vực khác nói chung uy tín, hiệu quả mà không phải đục phá, không gây mùi hôi khó chịu cho môi trường xung quanh. Công ty cam kết mang tới cho khách hàng những dịch vụ tốt và hiệu quả nhất khiến khách hàng cảm thấy vô cùng hài lòng.