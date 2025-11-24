Y tế
Giảm cân nhanh, bền vững bằng chế độ ăn kiêng xen kẽ

Việc thực hiện chế độ ăn low carb giảm cân trong thời gian dài có thể gây ra sự nhàm chán về thực phẩm. Quan trọng hơn là sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái “ổn định” về mặt trao đổi chất, cơ thể bắt đầu thích nghi bằng cách giảm tốc độ trao đổi chất cơ bản để tiết kiệm năng lượng...

Vì sao cần ăn kiêng xen kẽ để giảm cân ?

Để vượt qua sự nhàm chán và phá vỡ trạng thái ổn định trong chế độ ăn giảm cân low carb, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên áp dụng chiến lược carb cycling - một phương pháp xen kẽ giữa các ngày ăn low card và các ngày ăn carb cao hơn nhưng vẫn kiểm soát. Đây là một chiến lược thông minh để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái đốt mỡ thừa mà vẫn đảm bảo sự linh hoạt.

Carb cycling là một chiến lược dinh dưỡng có kế hoạch. Trong đó điều chỉnh lượng carbohydrate nạp vào theo từng ngày, tuần hoặc tháng dựa trên hoạt động thể chất. Với cách ăn này sẽ mang đến các lợi ích:

Giữ tốc độ trao đổi chất: Khi ăn low carb quá lâu, hormone tuyến giáp (điều chỉnh trao đổi chất) và hormone leptin (hormone gây no và báo hiệu cho cơ thể biết rằng có đủ năng lượng) có thể bị giảm. Những ngày ăn carb cao có tác dụng tăng cường sản xuất leptin và hormone tuyến giáp một cách tạm thời, báo hiệu cơ thể rằng "đã có đủ năng lượng", từ đó ngăn chặn việc giảm tốc độ trao đổi chất.

Tối ưu hóa tập luyện: Ngày ăn carb cao thường được xếp vào những ngày tập luyện cường độ cao (tập tạ nặng, HIIT). Carb sẽ được sử dụng để bổ sung glycogen đã mất trong cơ bắp, cung cấp năng lượng bùng nổ cho buổi tập và giúp cơ bắp phục hồi hiệu quả hơn. Điều này giúp duy trì được khối lượng cơ bắp, yếu tố then chốt để duy trì đốt cháy năng lượng.

Lợi ích tinh thần: Việc có những ngày được "ăn thoải mái" hơn giúp giảm cảm giác thèm ăn và duy trì kỷ luật chế độ ăn lâu dài.

Giảm cân nhanh, bền vững bằng chế độ ăn kiêng xen kẽ

Chế độ carb cycling sẽ giúp bạn ăn đa dạng thực phẩm hơn và tránh gây nhàm chán.

Cách áp dụng carb cycling để đạt hiệu quả tối đa

Trong chế độ carb cycling, sẽ có ba loại ngày chính:

- Ngày low carb: Nạp từ 50-100 g carb, mục tiêu chính là đốt mỡ, ổn định insulin. Nên thực hiện chế độ ăn này vào ngày nghỉ tập hoặc chỉ tập luyện nhẹ.

- Ngày high carb: Nạp từ 150-300 g carb, mục đích là bổ sung glycogen, tăng leptin, tăng năng lượng cho tập luyện. Thực hiện chế độ ăn này vào ngày tập luyện cường độ cao nhất.

- Ngày medium carb: Nạp từ 100-150 g carb. Mục tiêu chính là để cân bằng, duy trì trạng thái. Nên ăn vào ngày luyện tập cường độ vừa phải.

  • Nếu bạn đang cố gắng giảm cân trong thời gian ngắn, có thể xây dựng kế hoặc carb cycling theo tuần như sau:

    Thứ Hai: High carb - ngày tập luyện sức bền nặng (ví dụ: tập chân).

    Thứ Ba: Low carb - ngày tập luyện nhẹ (ví dụ cardio) hoặc nghỉ ngơi.

    Thứ Tư: Medium carb - ngày tập luyện vừa phải (ví dụ: tập lưng, tay).

    Thứ Năm: Low carb - ngày nghỉ.

    Thứ Sáu: High carb - ngày tập luyện cường độ cao (ví dụ: tập ngực, vai).

    Thứ Bảy và Chủ nhật: Low carb - ngày nghỉ hoặc hoạt động nhẹ.

    Dinh dưỡng trong ngày high carb

    - Carbohydrate: Để tránh tăng cân, các ngày high carb không phải là ngày ăn thoải mái đồ ngọt hay thức ăn nhanh. Nguồn carb phải là phức tạp, giàu chất xơ và dinh dưỡng. Ưu tiên khoai lang, gạo lứt, yến mạch cán dẹt, quinoa, các loại đậu với lượng vừa phải) và trái cây (chuối, nho, táo).

    Kiêng tuyệt đối bánh mì trắng, nước ngọt, kẹo và các loại bánh ngọt công nghiệp.

    - Chất béo: Trong ngày high carb, cần giảm lượng chất béo nạp vào để cân bằng calo tổng thể. Carbohydrate và chất béo không nên được tiêu thụ đồng thời ở mức cao, vì đây là công thức dễ dẫn đến tích trữ mỡ thừa.

    - Protein: Lượng protein nên được duy trì ổn định qua các ngày để bảo toàn cơ bắp.

    Cách tính lượng calo tổng thể

    Carb cycling không có nghĩa là ăn nhiều hơn. Nó là việc phân bổ calo theo từng loại chất dinh dưỡng.

    Thâm hụt calo: Dù có những ngày high carb, tổng lượng calo trung bình trong cả tuần vẫn phải đảm bảo mức thâm hụt để quá trình giảm cân diễn ra.

    Ví dụ: Nếu calo duy trì là 2000 calo/ngày và calo low carb là 1600 calo/ngày, thì ngày high carb không nên vượt quá 2200 calo.

    Vào ngày high carb, hãy ăn phần lớn carbohydrate trước và sau buổi tập (khoảng 1-3 giờ). Điều này tối đa hóa việc sử dụng carb để làm đầy glycogen cơ bắp thay vì tích trữ thành mỡ.

    Carb cycling là một chiến lược thông minh để giảm cân bền vững, đặc biệt phù hợp để xen kẽ với chế độ low carb. Nó không chỉ giúp phá vỡ trạng thái ổn định về trao đổi chất mà còn cung cấp sự linh hoạt tinh thần, giúp duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trong thời gian dài.

    Bằng cách thiết lập lịch trình rõ ràng và ưu tiên carbohydrate sạch, có thể kiểm soát quá trình giảm cân, duy trì năng lượng và tận hưởng nhiều loại thực phẩm hơn mà vẫn đạt được vóc dáng lý tưởng.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)

