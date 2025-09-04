Nên sử dụng nghệ thời điểm nào để có lợi ích sức khỏe tối đa?

Nhiều người muốn bổ sung nghệ vào chế độ ăn uống hàng ngày nhưng lại băn khoăn về thời điểm sử dụng để có hiệu quả tốt nhất. Tham khảo cách giúp bạn tận dụng tối đa những lợi ích tuyệt vời của loại gia vị vàng này.

Nghệ là một loại gia vị được sử dụng trong các món ăn ngọt và mặn, trà và các loại đồ uống khác. Nghệ vốn được ưa chuộng từ lâu đời vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Hiện tại không có hướng dẫn nghiêm ngặt nào về thời điểm nên dùng nghệ và các công thức sử dụng nghệ khác nhau có thể phát huy tác dụng tốt nhất vào những thời điểm khác nhau trong ngày, có thể cùng hoặc không cùng bữa ăn hoặc đồ uống.

1. Thời điểm tốt nhất để dùng nghệ phụ thuộc vào mục đích sức khỏe khác nhau

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc dùng nghệ vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối không tạo ra sự khác biệt đáng kể về hiệu quả tổng thể. Tuy nhiên, thời điểm dùng nghệ so với các bữa ăn trong ngày lại rất quan trọng, đặc biệt khi bạn muốn tối ưu hóa việc hấp thụ hoạt chất chính trong nghệ là curcumin.

1.1. Dùng nghệ vào buổi sáng hỗ trợ thải độc

Nếu bạn dùng nghệ như một thực phẩm bổ sung, buổi sáng có thể là thời điểm thuận tiện và dễ nhớ nhất. Một số chuyên gia khuyên nên uống tinh bột nghệ vào buổi sáng khi bụng còn đói (khoảng 30 phút trước bữa ăn) để hỗ trợ thải độc, cải thiện tiêu hóa và cung cấp năng lượng cho ngày mới.

Một số tác dụng phụ của nghệ, chẳng hạn như đau dạ dày hoặc phân lỏng, có thể được giảm thiểu nếu dùng chia thành nhiều liều, chẳng hạn như vào buổi sáng và một lần nữa vào cuối ngày.

Hợp chất curcumin có trong nghệ có tác dụng kháng viêm, giảm đau và cũng có tác dụng làm đẹp da.

1.2. Dùng nghệ vào buổi tối giúp phục hồi

Nhiều người chọn dùng nghệ vào buổi tối vì nó có thể giúp thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ ngon. Một ly sữa nghệ ấm hoặc trà thảo mộc có chứa nghệ trước khi đi ngủ có thể giúp cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày dài. Tuy nhiên, nếu nghệ dễ gây khó chịu cho dạ dày hoặc kích thích nhu động ruột, hãy tránh dùng vào buổi tối để không làm gián đoạn giấc ngủ.

1.3. Lợi ích tiềm năng của nghệ sau khi tập thể dục

Một số bằng chứng cho thấy nghệ có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm đau nhức cơ bắp sau khi vận động. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đau mỏi sau khi tập luyện, việc uống nghệ sau buổi tập có thể là một cách hữu ích để giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn và giảm bớt sự khó chịu.

2. Vì sao nên dùng nghệ cùng bữa ăn?

Curcumin là hoạt chất chính tạo nên màu vàng đặc trưng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe của nghệ nhưng lại khó hấp thụ vào cơ thể. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ curcumin sẽ được cải thiện đáng kể nếu bạn dùng nghệ cùng với thức ăn, đặc biệt là các bữa ăn có chất béo.

Lý do là vì curcumin không tan tốt trong nước nhưng lại dễ hòa tan trong chất béo. Do đó, khi bạn dùng nghệ cùng bữa ăn có chất béo, cơ thể sẽ hấp thụ curcumin dễ dàng hơn nhiều.

Khi tiêu thụ nghệ cùng bữa ăn, các enzyme tiêu hóa với độ pH thấp sẽ được giải phóng để phân hủy thức ăn. Môi trường này giúp curcumin ổn định hơn và dễ dàng tiếp cận để cơ thể hấp thụ. Bữa tối thường là bữa ăn lớn và có chất béo, nên đây có thể là thời điểm lý tưởng để thêm nghệ vào món ăn, vừa tăng hương vị vừa giúp cơ thể hấp thụ tốt nhất.

Mẹo nhỏ để tăng hiệu quả: Hãy thử thêm một chút hạt tiêu đen vào món ăn có nghệ. Hợp chất piperine trong hạt tiêu đen có thể tăng khả năng hấp thụ curcumin tốt hơn.

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, sự kết hợp này có thể tăng lượng curcumin hấp thụ vào cơ thể lên đến 2000%. Một chiến lược khác là kết hợp nghệ với dầu hoặc các thực phẩm giàu chất béo như sữa nguyên kem hoặc sữa dừa để cải thiện khả năng hấp thụ.

3. Những lưu ý khi sử dụng nghệ

Mặc dù nghệ được xem là an toàn với đa số người dùng, nhưng bạn cũng cần thận trọng để tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Một số tác dụng phụ thường gặp có thể bao gồm:

Vấn đề tiêu hóa: Dùng nghệ liều cao có thể gây đau dạ dày, tiêu chảy, đầy hơi hoặc buồn nôn. Ảnh hưởng đến đông máu: Nghệ có thể làm chậm quá trình đông máu. Vì vậy, những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có vấn đề về rối loạn đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Vấn đề về gan, thận: Trong một số trường hợp hiếm gặp, việc dùng quá liều nghệ có thể gây tổn thương gan hoặc thận. Phụ nữ mang thai: Nghệ có thể kích thích tử cung, vì vậy phụ nữ mang thai nên tránh dùng để đảm bảo an toàn.

4. Cách đơn giản thêm nghệ vào chế độ ăn hàng ngày

Nếu bạn muốn dùng nghệ mà không dùng thực phẩm bổ sung, hãy thêm nghệ vào các món ăn, thức uống hàng ngày để tăng hương vị và màu sắc.

Trà nghệ: Pha bột nghệ hoặc nghệ tươi lát với nước ấm. Đồ uống: Thêm nghệ vào sinh tố, sữa hạt hoặc các loại nước ép. Món ăn: Nêm nếm nghệ vào các món cà ri, súp, xào, kho cá, thịt hoặc làm nước sốt salad. Món tráng miệng: Nghệ cũng có thể được dùng để tạo màu và hương vị đặc biệt cho các món ngọt như bánh, chè.

Khi muốn sử dụng nghệ nên dùng với lượng vừa phải. Tốt nhất nên dùng nghệ tươi thêm vào thức ăn hàng ngày giúp món ăn ngon miệng hơn và để cơ thể hấp thu dần dần. Điều quan trọng nhất trong dinh dưỡng là ăn uống các loại thực phẩm gần với tự nhiên để tránh những chất bảo quản. Nếu bạn có bất kỳ bệnh lý tiềm ẩn nào hoặc đang dùng thuốc, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn liều lượng và cách dùng an toàn, phù hợp nhất.

Nguồn suckhoedoisong.vn