“Nhẹ nhàng mà sống”

Từng là con nghiện để tìm lối thoát hiện thực, Yung Pueblo - tác giả cuốn “Nhẹ nhàng mà sống” - nhận ra yêu bản thân là cách để cứu chính mình.

Tác phẩm mở đầu bằng đêm hè năm 2011 khi Diego Perez (tên thật của tác giả) nằm trên sàn nhà, nước mắt tuôn trào vì sợ cơn nghiện sắp tước đi mạng sống. Ở tuổi 23, Perez chợt nhận ra đã phí hoài tuổi trẻ, tiềm năng và sự hy sinh của gia đình. Lần đầu anh hiểu thuốc phiện không giúp quên đi nỗi buồn, chỉ khiến con người tạm quên đau khổ như một cách trốn chạy thực tại. Từ giây phút ấy, Perez quyết tâm thay đổi cuộc đời.

Sau nhiều năm học cách yêu bản thân, Diego Perez bước ra khỏi vùng tối, biến trải nghiệm cá nhân thành câu chuyện truyền động lực. Năm 2022, anh xuất bản quyển Lighter (Nhẹ nhàng mà sống), kể lại hành trình vượt qua giai đoạn đầy tăm tối. Tác giả dùng bút danh Yung Pueblo với ý nghĩa “những người trẻ tuổi”, cũng dùng nó khi viết nhiều tác phẩm khác.

Bản Việt mang tên “Nhẹ nhàng mà sống” do dịch giả Lâm Đặng Cam Thảo chuyển ngữ. Nhà xuất bản Dân Trí liên kết First News phát hành tháng 10. Ảnh: First News

Qua từng chương, sách giúp người đọc nhận ra những sai lầm trong việc yêu bản thân, hiểu đúng giá trị của việc chữa lành. Theo Yung Pueblo, những chuyến nghỉ mát hay quà tự mua cũng là hình thức yêu chính mình, nhưng tránh nhầm lẫn với chủ nghĩa vật chất. Thay vì tự huyễn hoặc bằng niềm vui sáo rỗng, tác giả cho rằng mỗi cá nhân cần nuôi dưỡng “sự trung thực tuyệt đối, khả năng xây dựng thói quen tích cực và thái độ chấp nhận bản thân vô điều kiện”.

"Yêu bản thân là không còn nhìn nhận bản thân kém cỏi hơn người khác, đồng thời vẫn giữ được sự khiêm nhường để không thấy mình vượt trội hơn bất cứ ai. Lợi ích lớn nhất của việc yêu bản thân đến từ những tương tác tích cực giữa bạn với chính mình. Yêu bản thân không chỉ là một kiểu tư duy mà còn là một chuỗi hành động", trích nhận định của tác giả.

Nhưng yêu chính mình vẫn chưa đủ, con người cần đối diện quá khứ để tìm ra gốc rễ khổ đau. Yung Pueblo cũng khuyên độc giả học cách buông bỏ gánh nặng hoặc thói quen không tốt, nhìn đời bằng đôi mắt của hiện tại. Trên con đường tìm kiếm sự bình yên, anh cho biết cuộc sống bước sang trang mới nhờ thiền định. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh không có công thức chữa lành chung cho tất cả, mỗi người cần tìm một hướng đúng đắn cho riêng mình.

Chân dung tác giả Yung Puelo, 37 tuổi. Tháng 7, anh lọt vào top 100 Nhà sáng tạo của năm do tạp chí Times bình chọn. Ảnh: Lavendaire

Cuối cùng, Yung Pueblo kết luận nếu càng có nhiều người được chữa lành, quyết định của con người càng trắc ẩn hơn. Nhờ đó, thế giới chan hòa tình yêu, mở ra một tương lai tươi sáng cho nhân loại. Trích lời giới thiệu của đơn vị xuất bản trong nước: “Trong một thế giới cạnh tranh và áp lực như hiện nay, Nhẹ nhàng mà sống cho chúng ta thấy rằng, đôi khi sự nhẹ nhàng cũng là một loại sức mạnh”.

Sách lần lượt nhận 4,7/5 và 4/5 sao trên nền tảng Amazon và Goodreads. Nhiều độc giả quốc tế nhận xét văn phong hấp dẫn, gọi đây là tác phẩm giúp họ thay đổi cuộc đời. Một bạn đọc tại Mỹ bình luận: "Yung Pueblo mang đến một thông điệp tích cực, đơn giản nhưng có sức chuyển hóa mạnh mẽ. Anh ấy viết bằng thứ ngôn ngữ giản dị nhưng truyền tải nhiều triết lý không thể chối cãi - ít nhất có một số điều trong đó khiến chúng ta suy ngẫm sâu sắc".

Diego Perez, 37 tuổi, là một thiền sư và tác giả người Mỹ gốc Ecuador. Theo Amazon, đến nay, anh bán hơn hai triệu quyển, với hơn 25 ngôn ngữ. Phần lớn tác phẩm tập trung vào sức mạnh chữa lành, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh nhờ thấu hiểu bản thân. Quyển sách mới nhất của anh - How to Love Better - trở thành sách bán chạy trên bảng xếp hạng của New York Times, sau khi ra mắt ngày 11/3. Hiện tác giả sống cùng vợ tại bang Massachusetts, Mỹ.

Nguồn vnexpress.net