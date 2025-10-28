Nhiều trải nghiệm điện ảnh thú vị tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Liên tục “cháy vé”, phân khu Ngành Điện ảnh trở thành một điểm nhấn thu hút đông đảo khán giả yêu nghệ thuật thứ bảy tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025.

Phân khu Điện ảnh thu hút đông đảo công chúng

Phân khu Ngành điện ảnh nằm trong không gian trưng bày Công nghiệp văn hóa – Tinh hoa văn hóa Việt Nam tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025. Thông tin có cơ hội xem miễn phí nhiều tác phẩm điện ảnh gây sốt phòng vé thời gian qua như Mưa đỏ, Tử chiến trên không... càng thu hút đông công chúng đến với không gian điện ảnh thú vị này.

Công chúng cũng được mang tới cơ hội trải nghiệm các tiện ích và dịch vụ mới mẻ, qua đó để cảm nhận rõ sức sống của ngành điện ảnh Việt Nam đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, phát triển trở thành một ngành công nghiệp văn hóa đầy tiềm năng.

Diễn viên phim “Mưa đỏ” tham dự các hoạt động tại Hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh: Cục Điện ảnh

Tại không gian mang sức hút đặc biệt này, điều cảm nhận được là cảm xúc, ký ức và niềm tự hào dân tộc hòa quyện cùng tình yêu điện ảnh. Từng đoàn người liên tục xếp hàng dài, háo hức chờ đợi được nhận tấm vé để thưởng thức hai bộ phim Mưa đỏ và Tử chiến trên không.

Dù nhiều người đã thưởng thức những bộ phim này tại rạp nhưng ở Hội chợ Mùa Thu, không khí phòng chiếu vẫn náo nức như tại một buổi công chiếu đặc biệt, nơi khán giả gặp lại cảm xúc với những tác phẩm gây tiếng vang trên màn ảnh Việt.

Sự xuất hiện của dàn sao Mưa đỏ tại Hội chợ Mùa Thu 2025 gây chú ý với công chúng yêu mến bộ phim - Ảnh: Cục Điện ảnh

“Mưa đỏ đã kết thúc hành trình chiếu rạp, nhưng”cơn mưa" cảm xúc ấy vẫn chưa ngưng trong lòng người xem. Bộ phim lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử bi tráng, khắc họa hình tượng người lính Việt Nam kiên cường, bất khuất giữa chiến trường khốc liệt, để rồi từng khuôn hình, từng giọt mồ hôi, giọt máu trở thành bản anh hùng ca bất tử", chị Đỗ Tuyết Nhung (Hà Nội) chia sẻ.

Anh Hùng Duy Vinh, nhân viên gian hàng Beta Cinema cho biết: "Vé được phát online, mỗi ngày khoảng 500 - 600 vé, vừa mở là hết ngay. Nhiều người bày tỏ mong muốn được xem lại phim Mưa đỏ".

Diễn viên Phương Nam chụp ảnh cùng người hâm mộ - Ảnh: Cục Điện ảnh

Cùng với đó, bộ phim Tử chiến trên không do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất cũng có sức hút đặc biệt với đông đảo khán giả tìm đến Hội chợ Mùa Thu.

Giữa nhịp náo nhiệt của phân khu Ngành Điện ảnh, khá ấn tượng là gian trưng bày của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, không gian mở ra một thế giới sắc màu tuổi thơ. Tại đây, có 40 bộ phim mới nhất, được tuyển chọn kỹ lưỡng, phong phú về đề tài được trình chiếu. Mỗi bộ phim là một bài học nhẹ nhàng, sâu sắc gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, dũng cảm, tình bạn và ước mơ.

Các khán giả nhí bị “hút” vào màn hình, dõi theo từng diễn biến của các series hấp dẫn như Chú Ốc Sên Bay, Thám tử Đầu Bạc, Chiến binh Mèo Mũi Đỏ, Hiệp sĩ Nghé Vàng..., cảm thấy thích thú với những phim ngắn như Giấc mơ làm mẹ, Người hùng, Ngọn đèn ấm áp, Chiếc lông gà hư hỏng...

Nhiều trải nghiệm thú vị tại không gian điện ảnh và các ngành Công nghiệp văn hóa

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cũng mang tới ba điểm nhấn nổi bật, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của đơn vị trong kỷ nguyên công nghệ số và công nghiệp văn hóa hiện đại.

Đó là hệ thống máy bán vé tự động, giúp khán giả có thể mua vé trực tiếp tại máy, sau đó lên thẳng phòng chiếu mà không cần in vé giấy. Giải pháp thông minh này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn góp phần xanh hóa quy trình hoạt động, hướng đến mô hình rạp chiếu phim hiện đại, tiện lợi, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Trung tâm quảng bá chương trình kết hợp chiếu phim tài liệu và phim giải trí – một mô hình giàu ý nghĩa, vừa mang tính giáo dục, vừa đem lại trải nghiệm phong phú cho khán giả.

Bộ phim Tử chiến trên không cũng có sức hút đặc biệt với đông đảo khán giả tìm đến Hội chợ Mùa Thu

Khi đến với Trung tâm, người xem sẽ được xem miễn phí một bộ phim tài liệu ngắn khoảng 20 phút, tái hiện những lát cắt chân thực của đời sống, lịch sử, văn hóa Việt Nam. Tiếp nối là một bộ phim giải trí thương mại hấp dẫn. Cách kết hợp này giúp công chúng được trải nghiệm một hành trình cảm xúc đa tầng, hấp dẫn.

Để tri ân khán giả và mở rộng tiếp cận, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cũng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt tại Hội chợ. Khách hàng mua voucher 100.000 đồng sẽ được chiết khấu 20%; khách mua vé tập thể được giảm tới 30%.

Chị Dư Thùy Linh, Phó phòng Dịch vụ Truyền thông của Trung tâm, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thông qua Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025, khán giả sẽ thấy được hình ảnh Trung tâm Chiếu phim Quốc gia là một rạp chiếu tiên phong trong chuyển đổi số, bắt nhịp với xu thế công nghệ 4.0, hướng tới xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại, năng động và hội nhập".

Khán giả háo hức với các bộ phim được trình chiếu

Không chỉ dừng lại ở những suất chiếu hấp dẫn, phân khu Điện ảnh tại Hội chợ Mùa Thu 2025 còn mở ra một không gian trải nghiệm toàn diện, nơi điện ảnh không chỉ được xem – mà còn được chạm, cảm và sống cùng cảm xúc.

Các gian hàng giới thiệu và kinh doanh sản phẩm, vật phẩm điện ảnh rực rỡ sắc màu thu hút đông đảo khách tham quan. Từ những mô hình, poster, đạo cụ phim, cho đến sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ các bộ phim Việt Nam nổi tiếng, tất cả đều mang hơi thở sáng tạo và niềm tự hào về điện ảnh nước nhà.

Mỗi món quà nhỏ – một chiếc móc khóa, tấm postcard hay chiếc áo phông in hình nhân vật – đều như chứa đựng một mảnh ký ức điện ảnh, gợi nhắc người xem về những câu chuyện từng khiến họ xúc động trên màn ảnh.

Trưng bày thiết bị sản xuất và dựng phim tại phân khu điện ảnh

Khu ẩm thực điện ảnh cũng tạo nên điểm nhấn thú vị, khi tái hiện không khí rạp chiếu phim thực thụ với quầy bán nước uống, snack, bỏng ngô, đồ ăn nhẹ... mang đến cảm giác thân quen như đang bước vào một buổi xem phim tại rạp chiếu thông thường. Đặc biệt, khu vực chờ được bố trí thuận lợi, để khán giả có thể nghỉ chân, trò chuyện, chia sẻ cảm nhận về những trải nghiệm thú vị.

Không gian điện ảnh tại Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí, mà còn gieo vào lòng người tình yêu sâu sắc hơn với phim Việt – nơi điện ảnh trở thành một phần đời sống, một nhịp đập của văn hóa và cảm xúc Việt Nam hôm nay.

Nguồn vtv.vn