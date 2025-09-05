Nuôi dưỡng tâm lành

Ăn chay không chỉ là một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực, mà đã trở thành lựa chọn của nhiều người trên hành trình chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng tâm hồn, gửi gắm khát vọng sống thiện lành. Đặc biệt, mỗi mùa Vu Lan, ẩm thực chay lại càng thêm ý nghĩa, thu hút đông đảo thực khách như một lời tri ân sâu lắng dâng tặng đấng sinh thành, đồng thời trở thành nhịp cầu gắn kết con người với cội nguồn và những giá trị nhân văn bền vững.

Nét đẹp mùa Vu Lan

Nhiều người lựa chọn ăn chay vào mùng Một, ngày Rằm hằng tháng, nhất là trong tháng Bảy âm lịch

Vào mùng Một, ngày Rằm hằng tháng, nhất là trong tháng Bảy âm lịch – mùa Vu Lan báo hiếu, nhiều người lựa chọn ăn chay như một cách hướng thiện, an trú tâm lành. Theo quan niệm của Phật giáo, ăn chay xuất phát từ lòng từ bi, từ bi với muôn loài và cả chính bản thân mình. Khi hạn chế thịt cá, con người bớt đi sự sát sinh, gieo vào đời những mầm thiện. Sự từ bi ấy không lớn lao, mà hiện hữu rất đời thường trong từng bữa cơm chay, trong hơi thở thanh thản, trong cảm giác nhẹ lòng giữa nhịp sống ồn ào, vội vã.

Những món ăn chay “ghi điểm” với thực khách nhờ sự tinh tế trong cách bày biện, hương vị thơm ngon, bổ dưỡng

Tháng Bảy âm lịch được xem là mùa “xá tội vong nhân, báo hiếu cha mẹ”, là dịp để tưởng nhớ tổ tiên, cầu siêu cho người đã khuất và nhắc nhở mỗi người biết trân trọng, yêu thương những người thân còn tại thế. Ăn chay trong mùa Vu Lan vì thế không chỉ đơn thuần là thay đổi khẩu vị, mà còn là cách để thể hiện lòng hiếu kính.

Ông Trần Văn Quý (65 tuổi) ở xã Phù Ninh bày tỏ: “Gia đình tôi thường ăn chay trong mùa Vu Lan để tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ. Khi mọi người cùng quây quần bên mâm cơm chay giản dị, tôi cảm nhận rõ sự bình yên và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình”.

Chị Nguyễn Thu Trang ở phường Vĩnh Yên chia sẻ: “Dù không ăn chay trường, nhưng mỗi mùa Vu Lan tôi đều ăn chay. Đó cũng là cách nhắc nhở bản thân sống thiện lành, ý nghĩa để đền đáp công dưỡng dục của đấng sinh thành”.

Mùa Vu Lan, việc lựa chọn ăn chay đã trở thành một nét đẹp văn hóa, góp phần giữ gìn truyền thống hiếu nghĩa và hướng con người đến lối sống nhân văn, an lành. Bên cạnh đó, ăn chay còn được nhiều người lựa chọn như một xu hướng sống lành mạnh. Giữa nhịp sống bận rộn, áp lực, họ tìm đến những không gian thanh tịnh của các nhà hàng chay để tận hưởng sự yên bình, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Với nhiều người, ăn chay không chỉ là cách chăm sóc sức khỏe, mà còn là một lối sống giúp giữ tâm sáng, trí tĩnh và nuôi dưỡng cảm hứng sống tích cực.

Ăn lành, sống xanh

Theo ghi nhận của phóng viên, thực khách đến thưởng thức tại các nhà hàng chay trong mùa Vu Lan tăng mạnh. Điển hình như quán Buffet chay Vườn Cọ - Minh Phương Palm Garden ở phường Nông Trang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách yêu thích ẩm thực chay. Với thực đơn phong phú, đa dạng từ các món rau củ, đậu phụ, nấm... đến những món chay chế biến cầu kỳ, hấp dẫn, nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực vừa tinh tế vừa bổ dưỡng.

Không gian rộng rãi, ấm cúng cùng cách bài trí hài hòa càng tạo thêm sự thoải mái cho thực khách, khiến bữa cơm chay nơi đây không chỉ đơn thuần là thưởng thức ẩm thực mà còn là khoảng lặng để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Những ngày này, lượng khách đến với nhà hàng tăng nhiều so với ngày thường, cho thấy sức hút ngày càng lớn của ẩm thực chay đối với người dân.

Nhà hàng Chay Amitabha Buddha (phường Việt Trì) lại gây ấn tượng với không gian tĩnh lặng và an yên. Ngay từ lối vào, thực khách đã cảm nhận được sự bình yên với tiếng nhạc thiền nhè nhẹ, hương trầm thoang thoảng và ánh sáng vàng ấm áp. Bàn ghế gỗ được sắp đặt giản dị, tinh tế, từng góc nhỏ đều gợi lên cảm giác gần gũi, ấm cúng. Trong không gian ấy, thực đơn chay phong phú từ các món truyền thống đến hiện đại đầy đủ dinh dưỡng từ tinh bột, đạm thực vật, chất béo lành mạnh đến rau củ quả được trình bày đẹp mắt, càng làm cho bữa ăn trở thành một trải nghiệm trọn vẹn cả về vị giác lẫn tâm hồn. Chính sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực và không gian tĩnh tại đã khiến Amitabha Buddha trở thành điểm đến được nhiều thực khách lựa chọn, đặc biệt trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Không gian tĩnh lặng và an yên tại nhà hàng Chay Amitabha Buddha (phường Việt Trì)

Ăn chay không chỉ là một nét văn hóa đẹp mà còn có những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng đã khẳng định: Một bữa chay cân bằng, giàu rau củ, ngũ cốc và đạm thực vật giúp giảm cholesterol, ổn định huyết áp, hỗ trợ tiêu hóa, mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe lâu dài. Không chỉ dừng lại ở lợi ích sức khỏe, ăn chay còn nuôi dưỡng lòng từ bi, rèn cho con người sự kiên nhẫn, trầm tĩnh và một lối sống hướng thiện. Nhiều nhà hàng chay còn kết hợp phục vụ các loại trà thảo mộc, trà sen, trà hoa cúc... mang đến cho thực khách cảm giác thư thái, tinh thần minh mẫn sau những giờ làm việc căng thẳng.

Chị Trần Bảo Yến ở phường Hòa Bình chia sẻ: “Tôi tìm đến quán ăn chay để được nghỉ ngơi trong tâm hồn, đồng thời coi đây như một cách cân bằng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Mỗi bữa cơm chay khiến lòng tôi nhẹ nhõm, tâm hồn thư thái, thảnh thơi hơn sau những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày”.

Có thể thấy, ăn chay ngày nay đã trở thành lựa chọn của nhiều người trong hành trình sống khỏe, sống thiện. Từ những bữa cơm chay giản dị tại nhà cho đến những nhà hàng chay được đầu tư bài bản, tất cả đều chung một giá trị: Nuôi dưỡng thân – tâm an lành, hướng con người đến sự cân bằng, bao dung và gắn kết. Trong nhịp sống hối hả, một bữa cơm chay đôi khi lại chính là khoảng lặng để ta trở về với chính mình, trân trọng hơn từng phút giây bình yên và yêu thương đang hiện hữu.

Hà Trang