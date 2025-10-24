Thời điểm và cách ăn hạt chia giúp giảm cân

Hạt chia được mệnh danh là ’siêu thực phẩm' hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng chất xơ và protein dồi dào, giúp tạo cảm giác no kéo dài, từ đó kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Bí quyết để hạt chia phát huy tối đa hiệu quả là nằm ở thời điểm và cách chế biến...

1. Ăn hạt chia vào bữa sáng hoặc giữa buổi sáng giúp tăng cường năng lượng và no lâu hơn

Hạt chia chứa nhiều dinh dưỡng, chất xơ, protein, omega-3 và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Hạt chia cũng là nguồn cung cấp: canxi, phốt pho, magie, kali, sắt, kẽm...

Có thể tiêu thụ hạt chia vào nhiều thời điểm trong ngày nhưng nhiều người thấy chúng đặc biệt hữu ích vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng.

Ăn hạt chia vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng có thể tăng cường năng lượng và giúp no đến tận trưa. Cách này hạn chế ăn vặt không lành mạnh trong ngày, rất tốt cho người muốn giảm cân. Nó cũng giúp ổn định đường huyết, một yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng.

Hàm lượng chất xơ và protein cao trong hạt chia giúp no lâu.

Lý do hạt chia có thể tăng cường năng lượng và giúp no lâu:

Hạt chia là một loại protein hoàn chỉnh, nghĩa là chúng chứa tất cả chín loại acid amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất được. Nguồn protein tốt trong hạt chia giúp cung cấp năng lượng ổn định.

Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa lượng protein đầy đủ trong chế độ ăn uống với việc giảm cân và kiểm soát cân nặng.

Hàm lượng chất xơ và protein cao của chúng cũng có thể giúp mọi người cảm thấy ít đói hơn vào buổi sáng. Chất xơ được chứng minh là có tác dụng tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn.

Sau khi ăn, hạt chia tạo thành một chất giống như gel trong dạ dày. Điều này có thể giúp no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn.

Chất xơ làm chậm quá trình giải phóng glucose (đường) vào máu, trong khi protein trong hạt chia giúp ổn định ổn định lượng đường trong máu. Tuy nhiên cần nghiên cứu thêm để xác định hạt chia có thể mang lại lợi ích gì cho những người mắc bệnh đái tháo đường.

2. Một số cách đơn giản để ăn hạt chia

Hạt chia rất đa năng và là một sự bổ sung tuyệt vời cho bữa ăn và đồ ăn nhẹ. Hạt chia có hương vị nhẹ, thơm ngon và không làm thay đổi đáng kể hương vị món ăn, do đó mọi người dễ dàng thêm hạt chia vào nhiều món ăn khác nhau.

Một số cách để kết hợp hạt chia vào các món ăn bao gồm:

Thêm vào ngũ cốc.

Trộn vào sữa chua.

Thêm vào sinh tố.

Kết hợp trong các món bánh nướng.

Dùng thay thế trứng khi nướng bánh. Làm gel hạt chia bằng cách trộn 01 thìa canh hạt chia với 06 thìa canh nước. Một thìa canh gel hạt chia có thể thay thế một quả trứng lớn.

Dùng làm salad và bánh sandwich.

Thêm vào súp và món hầm.

Được sử dụng trong nước sốt, nước trộn salad và nước ướp.

Ăn hạt chia vào bữa sáng có lợi cho quá trình giảm cân.

Ngoài tốt cho sức khoẻ đường ruột, sự kết hợp giữa hạt chia và sữa chua còn là một món ăn vặt thông minh giúp kiểm soát lượng đường trong máu và tạo cảm giác no. Chất xơ tạo gel trong hạt chia làm chậm quá trình tiêu hóa trong khi protein trong sữa chua giúp duy trì năng lượng. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế tình trạng uể oải hoặc tránh ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Lưu ý cách ăn hạt chia an toàn Luôn ngâm hạt chia trong chất lỏng trước khi ăn hoặc kết hợp với thực phẩm ẩm như sữa chua. Nên khuấy 1-2 thìa hạt chia vào một cốc sữa chua, sau đó để yên trong 10 đến 15 phút để hạt mềm ra. Hạt chia nở ra nhanh chóng khi hấp thụ chất lỏng, có thể gây nguy cơ nghẹn, đặc biệt là đối với những người khó nuốt. Không nên ăn hạt chia khô vì có thể gây tắc nghẽn thực quản khi gặp độ ẩm và nở ra.

TS (biên soạn theo suckhoedoisong.vn)