Thiếu năng lượng dù ngủ đủ giấc có thể là gan đang quá tải

Nhiều người khi cảm thấy mệt mỏi dù đã ngủ đủ 7-8 tiếng thường tự trấn an: “Chắc do áp lực công việc hoặc thời tiết nóng bức thôi”. Thực tế, mệt mỏi kéo dài và thiếu năng lượng có thể là dấu hiệu sớm của những vấn đề về gan, ngay cả khi bạn vẫn nghỉ ngơi đầy đủ. Đáng lo ngại hơn, nhiều người trẻ chỉ tìm cách “chữa cháy” bằng cà phê hay ngủ bù, mà bỏ qua nguyên nhân sâu xa từ chức năng gan.

Vậy vì sao gan yếu lại khiến cơ thể uể oải? Và những dấu hiệu nào đi kèm mà bạn tuyệt đối không nên xem nhẹ?

Vì sao gan yếu lại gây thiếu năng lượng dù ngủ đủ?

Thiếu năng lượng do gan yếu thường đặc trưng bởi cảm giác uể oải kéo dài, đầu óc mơ màng, buồn ngủ ban ngày, mất tập trung và khó hồi phục dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Nguyên nhân là do quá trình chuyển hóa glycogen thành glucose bị hạn chế, khiến cơ thể thiếu năng lượng; đồng thời, chức năng lọc thải độc tố suy giảm làm chất cặn bã tích tụ, giảm sức sống tế bào và gây mệt mỏi toàn thân.

Y học cổ truyền gọi đây là “can khí uất kết, khí huyết bất thông”. Khi can khí uất kết, chức năng sơ tiết của Can bị rối loạn, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, cản trở lưu thông khí huyết và làm giảm khả năng nuôi dưỡng toàn thân, gây mệt mỏi, uể oải.

Hiện tượng gan bị nóng hoặc suy giảm chức năng gan, không chỉ khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, mà còn kéo theo nhiều biểu hiện khác như mẩn ngứa, mụn nhọt, vàng da, chán ăn, tiêu hóa kém, mất ngủ triền miên,...

Nếu không xử lý sớm, tình trạng này có thể kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới năng suất làm việc và đẩy nhanh suy giảm chức năng gan.

Chăm sóc gan từ sớm sẽ giúp bạn lấy lại nguồn năng lượng tự nhiên và phòng tránh biến chứng nguy hiểm!

Chủ động chăm sóc trước khi gan quá tải

Các vấn đề về gan thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Vì thế, ngoài việc thăm khám sức khỏe định kỳ, bạn nên duy trì những thói quen đơn giản nhưng góp phần giúp gan hoạt động hiệu quả và năng lượng trở lại.

Hạn chế rượu bia và thức ăn dầu mỡđể giảm gánh nặng cho gan. Tăng cường rau xanh, bưởi, việt quất, quả hạch hay cá béo - những thực phẩm "mát gan" giúp thanh nhiệt tự nhiên.

Uống đủ nước lọc mỗi ngàyđể hỗ trợ gan đào thải độc tố hiệu quả. Có thể bổ sung trà thảo mộc nhẹ để tăng hiệu quả detox.

Ngủ trước 23hđể gan có đủ thời gian thực hiện chức năng đào thải độc tố mạnh nhất trong khung giờ từ 23h-3h sáng. Đây cũng là lúc gan tích cực chuyển hóa glycogen để cung cấp năng lượng cho ngày hôm sau.

Duy trì lịch sinh hoạt đều đặnvà tránh thức khuya để không làm rối loạn đồng hồ sinh học của gan.

Bên cạnh những thói quen này, ông bà ta ngày xưa còn có nhiều bí quyết dân gian từ nguyên liệu sẵn có như nấu trà atiso để giải độc, sắc diệp hạ châu để mát gan, dùng nhân trần lợi mật, hay long đởm thảo để thanh nhiệt. Những cách này không chỉ giúp gan khỏe từ bên trong mà còn gợi nhớ một lối sống dưỡng sinh gần gũi thiên nhiên - bí quyết giữ sức khỏe bền vững qua nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại bận rộn, việc áp dụng các phương pháp trở nên khó khăn.

Chính vì vậy, Dược Bình Đông đã chọn con đường dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Nguồn dược liệu quý được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại, kết hợp cùng quy trình sản xuất chuẩn GMP - để tạo ra sản phẩm vừa giữ được giá trị của công thức xưa, vừa tiện lợi, phù hợp với cuộc sống bận rộn ngày nay.

Trải qua hơn 75 năm đồng hành cùng sức khỏe người Việt, Dược Bình Đông đã định vị mình là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi sản phẩm là một minh chứng cho triết lý “giao thoa thế hệ” – kế thừa tinh hoa và đổi mới sáng tạo.

Long Đởm Giải Độc Gan - giữ trọn tinh hoa xưa, bảo vệ gan khỏe cho hôm nay

Từ triết lý đó, TPBVSK Long Đởm Giải Độc Gan của Dược Bình Đông ra đời với công thức kết hợp nhiều thảo dược tốt cho gan như Long đởm thảo, Diệp hạ châu, Atiso, Nhân trần, Chi tử,... Sự hòa quyện này giúp thanh nhiệt, giải độc, mát gan và cải thiện chức năng gan, từ đó hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả, giúp cơ thể lấy lại năng lượng tự nhiên.

Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, vừa kế thừa tinh hoa y học cổ truyền, vừa ứng dụng công nghệ chiết xuất hiện đại để giữ được tác dụng từ dược liệu. Đặc biệt, dạng cao lỏng dễ hấp thu nhưng lại gọn gàng, tiện lợi cho cuộc sống bận rộn.

Đó chính là tinh thần “giao thoa thế hệ” – kế thừa giá trị xưa, đổi mới để phù hợp với hôm nay.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông - Bidophar

Dược Bình Đông được thành lập với sự kế thừa tinh hoa nền Y học cổ truyền Việt Nam. Tiền thân là Cơ sở sản xuất thuốc Y học dân tộc Bình Đông.

Hotline : (028) 39 808 808

Địa chỉ : 43/9 Mễ Cốc, Phường Phú Định, TP.HCM

Showroom : 22 đường số 10, Phường Bình Phú, TP.HCM

Website : https://www.binhdong.vn