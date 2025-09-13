11 màn lột xác ngoại hình gây choáng của sao Hollywood

Vì nghệ thuật, nhiều sao Hollywood đã chấp nhận thay đổi ngoại hình đến mức khó tin. Từ giảm cân kiệt quệ, tăng cân cực đoan đến tập luyện cường độ cao, họ đã biến mình thành con người khác để sống trọn cùng vai diễn.

Trong thế kỷ 21, khi kỹ xảo CGI và hoá trang có thể giúp diễn viên nhập vai dễ dàng hơn, vẫn có những sao Hollywood lựa chọn con đường khắc nghiệt là thay đổi ngoại hình thật sự. Họ chấp nhận đưa cơ thể đến giới hạn, thậm chí đánh đổi sức khỏe để đạt sự chân thực tuyệt đối trong các tác phẩm điện ảnh.

Christian Bale biến thân thể trở thành công cụ diễn xuất

Christian Bale (giữa) trong bộ phim The Machinist năm 2004 (trái) so với bộ phim Vice năm 2018 (phải).

Trong The Machinist (2004), Christian Bale đã khiến khán giả bàng hoàng khi xuất hiện với thân hình gầy trơ xương. Anh giảm tới hơn 60 pound chỉ trong bốn tháng, sống bằng cà phê đen, một quả táo và một hộp cá ngừ mỗi ngày. Sau đó, ở Vice (2018), Bale lại tăng cân cực đoan để hóa thân thành cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney, ăn tới 15 quả trứng với cơm trong mỗi bữa. Với American Hustle (2013), anh ăn vô tội vạ bánh rán và burger để tăng 43 pound, còn trong The Fighter (2010), anh lại ép cân bằng chạy bộ và tập luyện liên tục. Cơ thể Bale như một chiếc “nhạc cụ” mà anh có thể điều chỉnh cho từng vai diễn.

Orlando Bloom với cú lột xác ngoạn mục

Orlando Bloom tại một sự kiện của UNICEF năm 2023 (trái) so với trong bộ phim The Cut năm 2025 của anh (phải).

Trong The Cut (2025), Orlando Bloom vào vai một võ sĩ quyền anh. Để hoá thân, anh giảm 30 pound trong ba tháng dưới sự giám sát của chuyên gia dinh dưỡng Phillip Goglia. Bloom thừa nhận không chỉ thể chất mà cả tinh thần đều bị thử thách nặng nề, khi kỷ luật khắc nghiệt khiến anh rơi vào trạng thái căng thẳng liên tục.

Matthew McConaughey kiệt sức trong “Dallas Buyers Club”

Matthew McConaughey tại TIFF 2025 (trái) so với trong bộ phim Dallas Buyers Club năm 2013 (phải).

Khi vào vai một thợ điện mắc AIDS trong Dallas Buyers Club (2013), McConaughey đã giảm 47 pound. Anh lên thực đơn khoa học cùng chuyên gia dinh dưỡng và mất bốn tháng để hoàn thành, mỗi tuần giảm đều 3,5 pound. Thành quả mang về cho anh tượng vàng Oscar Nam chính.

Natalie Portman với thân hình khắc khổ trong “Black Swan”

Natalie Portman tại Liên hoan phim Cannes 2025 (trái) so với trong bộ phim Black Swan năm 2010 (phải).

Để hóa thân thành vũ công Nina Sayers ám ảnh với sự hoàn hảo, Natalie Portman giảm 20 pound, sống bằng cà rốt và hạnh nhân. Trong quá trình luyện tập, cô từng trật khớp xương sườn và chia sẻ rằng có lúc tưởng như “mình sắp chết”. Nhưng nỗ lực ấy giúp cô chiến thắng Oscar Nữ chính năm 2011.

Tom Hanks bị bỏ đói trong “Cast Away”

Tom Hanks tại phim White House năm 1995 (trái) so với trong bộ phim Cast Away năm 2000 (phải).

Trong Cast Away (2000), Tom Hanks vào vai một người bị kẹt trên hoang đảo nhiều năm. Để tái hiện sự kiệt quệ, ông giảm 55 pound trong vòng một năm, từ 225 xuống 170 pound. Hanks kể lại rằng điều ông nhớ nhất trong suốt thời gian ấy chính là... khoai tây chiên.

Anne Hathaway kiệt quệ vì “Les Misérables”

Anne Hathaway tại Liên hoan phim Berlinale 2023 (trái) so với trong bộ phim Les Misérables năm 2012 (phải).

Trong Les Misérables (2012), Anne Hathaway vào vai Fantine - người phụ nữ mồ côi, bệnh tật. Chỉ trong hai tuần, cô giảm 25 pound để có thân hình gầy gò, tiều tụy. Hathaway thừa nhận cô không hiểu gì về dinh dưỡng khi ấy, cơ thể bị bào mòn và tâm lý rơi vào trạng thái bất ổn. Đổi lại, cô giành tượng vàng Oscar Nữ phụ.

Hilary Swank với cơ bắp của “Million Dollar Baby”

Hilary Swank tại một liên hoan phim vào khoảng năm 2015 (trái) so với trong bộ phim Million Dollar Baby năm 2004.

Để trở thành nữ võ sĩ Maggie trong Million Dollar Baby (2004), Hilary Swank đã tập luyện 4 đến 5 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần. Ban đầu chỉ cần tăng 10 pound cơ bắp, nhưng nhờ chế độ ăn giàu protein (210 gram mỗi ngày), cô đã tăng tới 19 pound cơ nạc. Thành quả ấy đưa Swank lên bục vinh quang Oscar nữ chính.

Jared Leto từ gầy trơ xương đến béo phì

Jared Leto trên thảm đỏ năm 2022 (giữa) so với trong phim Dallas Buyers Club năm 2013 (trái) và phim Chapter 27 năm 2007 (phải).

Trong Dallas Buyers Club (2013), Jared Leto giảm 40 pound để vào vai một phụ nữ chuyển giới mắc AIDS. Trước đó, ở Requiem for a Dream (2000), anh cũng từng giảm 25 pound để hóa thân thành con nghiện ma túy. Ngược lại, trong Chapter 27 (2007), Leto tăng tới 67 pound để giống Mark Chapman – kẻ ám sát John Lennon, dẫn đến cholesterol cao và bệnh gout. Anh thừa nhận đó là quyết định “ngu ngốc” và gây hại cho sức khỏe.

50 Cent gầy rộc trong “All Things Fall Apart”

50 Cent năm 2006 (trái) so với trong bộ phim All Things Fall Apart năm 2011 sau khi anh bị biến đổi cơ thể một cách đáng kinh ngạc.

Rapper 50 Cent từng gây sốc khi giảm 54 pound để vào vai cầu thủ bóng bầu dục mắc ung thư trong All Things Fall Apart (2011). Với thân hình vốn nhiều cơ bắp, việc ép cân khiến anh gặp khó khăn lớn. Anh kể lại: “Nếu không giống được người bạn thân đã qua đời vì ung thư, tôi thấy mình chưa làm trọn vai diễn”.

Bradley Cooper - lực sĩ trong “American Sniper”

Bradley Cooper năm 2009 tại một sự kiện của Hải quân Hoa Kỳ (trái) và trên phim trường bộ phim American Sniper năm 2014 của anh (phải).

Vốn có dáng người mảnh khảnh, Bradley Cooper đã tăng 40 pound để trở thành lính bắn tỉa Chris Kyle trong American Sniper (2014). Anh phải ăn tới 6.000 calo mỗi ngày, một thử thách khủng khiếp cho cơ thể. Cooper thừa nhận: “Ở mức 185 pound, vai diễn sẽ chẳng còn đáng tin”.

Joaquin Phoenix hóa điên cùng “Joker”

Joaquin Phoenix tại Liên hoan phim Berlinale 2018 (trái) so với trong bộ phim Joker năm 2019.

Trong Joker (2019), Joaquin Phoenix giảm 52 pound để khắc họa một gã hề cô độc, méo mó tâm hồn. Anh thừa nhận việc giảm cân ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, thậm chí khiến anh “phát điên”. Tuy vậy, Phoenix cũng khẳng định đã thực hiện quá trình này dưới sự giám sát y tế an toàn.

