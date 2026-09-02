Trang bị kỹ năng sống cho học sinh nội trú

2026-04-11 16:04:00 baophutho.vn Chiều xuống, khu vườn rau của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh lại rộn ràng tiếng nói cười. Những nhóm học sinh cần mẫn tưới nước, nhổ cỏ,...

Gieo hạt yêu thương từ bài học kỹ năng sống

2026-03-17 14:02:00 baophutho.vn Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực đổi mới phương thức giáo dục thông qua các hoạt động...

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ chuyển mình trong chuyển đổi số

2026-03-16 14:19:00 baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành Y tế, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ từng bước đưa công nghệ vào các khâu từ tiếp đón người bệnh,...

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội...

2026-03-05 15:36:00 baophutho.vn Ngày 5/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú...

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông...

2026-03-05 12:58:00 baophutho.vn Sáng 5/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu,...

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Việt Trì, Phú...

2026-03-04 17:15:00 baophutho.vn Chiều 4/3, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự lễ giao nhận quân tại phường Phú Thọ

2026-03-04 09:20:00 baophutho.vn Sáng 4/3, tại Sân vận động phường Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã dự Lễ giao nhận quân năm 2026, động viên các tân...

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ gặp mặt, động viên sinh viên Lào

2026-02-16 22:39:00 baophutho.vn Tối 16/2 (tức 29 Tết Nguyên đán), Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức chương trình chúc Tết sinh viên Lào đêm giao thừa “Chào Xuân Bính Ngọ...

Phường Phú Thọ khoác “áo mới” rạng rỡ đón Xuân

2026-02-10 09:57:00 baophutho.vn Những ngày cuối năm, khi gió mùa se lạnh bắt đầu len qua từng góc phố, phường Phú Thọ bước vào nhịp chuẩn bị Tết với một diện mạo khác hẳn....

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huy hiệu Đảng...

2026-02-03 16:57:00 baophutho.vn Chiều 3/2, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 24 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phú...

Hoa đào Long Ân

2026-02-03 09:19:00 baophutho.vn Làng hoa đào Long Ân, phường Phú Thọ bước vào vụ Tết với gần 180 hộ tham gia sản xuất, nổi tiếng với thương hiệu đào thế, mang lại thu nhập...

Khánh thành nhà ăn bán trú tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ

2026-01-26 18:00:00 baophutho.vn Ngày 26/1, Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ (phường Việt Trì) tổ chức khánh thành công trình “Nhà ăn bán trú cho học sinh” do Công ty TNHH...

Tết ấm từ sự sẻ chia

2026-01-23 10:38:00 baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên cạnh không khí mua sắm rộn ràng, trên địa bàn tỉnh còn hiện diện những phiên chợ mang theo hơi ấm của mùa Xuân rất...

Trường THPT Hùng Vương kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Cờ thi...

2025-12-01 13:05:00 baophutho.vn Sáng 1/12, Trường THPT Hùng Vương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thọ

2025-11-26 10:30:00 baophutho.vn Sáng 26/11, tại phường Phú Thọ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Minh Xuyên-TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ; Phùng...