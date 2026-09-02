baophutho.vn Chiều xuống, khu vườn rau của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh lại rộn ràng tiếng nói cười. Những nhóm học sinh cần mẫn tưới nước, nhổ cỏ,...
baophutho.vn Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực đổi mới phương thức giáo dục thông qua các hoạt động...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành Y tế, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ từng bước đưa công nghệ vào các khâu từ tiếp đón người bệnh,...
baophutho.vn Ngày 5/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú...
baophutho.vn Sáng 5/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu,...
baophutho.vn Chiều 4/3, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi...
baophutho.vn Sáng 4/3, tại Sân vận động phường Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã dự Lễ giao nhận quân năm 2026, động viên các tân...
baophutho.vn Tối 16/2 (tức 29 Tết Nguyên đán), Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức chương trình chúc Tết sinh viên Lào đêm giao thừa “Chào Xuân Bính Ngọ...
baophutho.vn Những ngày cuối năm, khi gió mùa se lạnh bắt đầu len qua từng góc phố, phường Phú Thọ bước vào nhịp chuẩn bị Tết với một diện mạo khác hẳn....
baophutho.vn Chiều 3/2, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 24 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Phú...
baophutho.vn Làng hoa đào Long Ân, phường Phú Thọ bước vào vụ Tết với gần 180 hộ tham gia sản xuất, nổi tiếng với thương hiệu đào thế, mang lại thu nhập...
baophutho.vn Ngày 26/1, Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ (phường Việt Trì) tổ chức khánh thành công trình “Nhà ăn bán trú cho học sinh” do Công ty TNHH...
baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên cạnh không khí mua sắm rộn ràng, trên địa bàn tỉnh còn hiện diện những phiên chợ mang theo hơi ấm của mùa Xuân rất...
baophutho.vn Sáng 1/12, Trường THPT Hùng Vương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ.
baophutho.vn Sáng 26/11, tại phường Phú Thọ, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Minh Xuyên-TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ; Phùng...
baophutho.vn Sáng 19/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trong Đoàn công tác của tỉnh đến thăm...