Phường Phú Thọ
Điểm nhấn trong xây dựng đô thị văn minh

Điểm nhấn trong xây dựng đô thị văn minh

baophutho.vn Cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh đang được phường Phú Thọ triển khai đồng bộ, hiệu quả. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và diện mạo đô thị.

Trang bị kỹ năng sống cho học sinh nội trú

Trang bị kỹ năng sống cho học sinh nội trú
2026-04-11 16:04:00

baophutho.vn Chiều xuống, khu vườn rau của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh lại rộn ràng tiếng nói cười. Những nhóm học sinh cần mẫn tưới nước, nhổ cỏ,...

Gieo hạt yêu thương từ bài học kỹ năng sống

Gieo hạt yêu thương từ bài học kỹ năng sống
2026-03-17 14:02:00

baophutho.vn Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực đổi mới phương thức giáo dục thông qua các hoạt động...

Hoa đào Long Ân

Hoa đào Long Ân
2026-02-03 09:19:00

baophutho.vn Làng hoa đào Long Ân, phường Phú Thọ bước vào vụ Tết với gần 180 hộ tham gia sản xuất, nổi tiếng với thương hiệu đào thế, mang lại thu nhập...

Tết ấm từ sự sẻ chia

Tết ấm từ sự sẻ chia
2026-01-23 10:38:00

baophutho.vn Mỗi độ Tết đến, Xuân về, bên cạnh không khí mua sắm rộn ràng, trên địa bàn tỉnh còn hiện diện những phiên chợ mang theo hơi ấm của mùa Xuân rất...

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