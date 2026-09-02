Khởi công công trình đình Mai Lĩnh, xã Tam Nông

2026-04-08 09:23:00 baophutho.vn Ngày 7/4, cán bộ và Nhân dân làng Mai Lĩnh (khu dân cư số 1, xã Tam Nông) phấn khởi tham dự Lễ động thổ, khởi công xây dựng đình Mai Lĩnh -...

“Thay da đổi thịt” trên hành trình vươn tới nông thôn mới nâng cao

2026-04-07 09:30:00 baophutho.vn Sau ngày sáp 1/7/2025, đến nay xã Tam Nông đã mang diện mạo mới, khang trang, tràn đầy sức sống. Sự cộng hưởng từ những vùng đất giàu truyền...

Trân phẩm đồng Nung

2026-03-16 11:29:00 baophutho.vn Không nổi danh như “ngũ quý hà thủy” từng được chọn để tiến Vua gồm anh vũ, dầm xanh, lăng, chiên và bỗng, cá thính đồng Nung mang trong mình...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khảo sát, chỉ đạo...

2026-03-12 17:29:00 baophutho.vn Ngày 12/3, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn khảo sát,...

Tam Nông chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

2026-02-10 19:06:00 baophutho.vn Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm lo an sinh cho...

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu...

2026-02-10 15:36:00 baophutho.vn Ngày 10/2, tại xã Tam Nông, Đoàn công tác số 1 của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ...

Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

2026-02-06 12:39:00 baophutho.vn Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, ngày 6/2, Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho nạn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra khắc phục sự cố sạt...

2026-01-20 16:38:00 baophutho.vn Chiều 20/1, Đoàn công tác do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện các...

Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Tam Nông lãnh đạo nâng cao...

2026-01-16 13:28:00 baophutho.vn Xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của đơn vị, Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội...

Hạt nhân lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

2026-01-14 10:10:00 baophutho.vn Với cách làm bài bản, sáng tạo và quyết liệt, năm 2025, Chi bộ Trường THPT Tam Nông đã được Đảng bộ xã Tam Nông đánh giá, xếp loại Hoàn thành...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai

2025-12-30 16:12:00 baophutho.vn Ngày 30/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Tam Nông đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Tam Nông, Vạn Xuân, Thọ Văn, Hiền Quan sau Kỳ họp thứ...

Khơi thông sức dân từ mô hình “Xã chọn khu, khu chọn việc”

2025-12-29 07:08:00 baophutho.vn Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng lực lượng của dân rất to, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì...

Tam Nông nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

2025-12-25 09:28:00 baophutho.vn Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến...

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Tam Nông

2025-11-16 11:09:00 baophutho.vn Ngày 16/11, Trường THPT Tam Nông tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1965-2025) và 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2025.