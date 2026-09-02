Xã Tam Nông
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tam Nông

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tam Nông

baophutho.vn Sáng 18/6, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Vương Đức Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân, Tổ trưởng; Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri xã Tam Nông trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh.

Trân phẩm đồng Nung

Trân phẩm đồng Nung
2026-03-16 11:29:00

baophutho.vn Không nổi danh như “ngũ quý hà thủy” từng được chọn để tiến Vua gồm anh vũ, dầm xanh, lăng, chiên và bỗng, cá thính đồng Nung mang trong mình...

Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin
2026-02-06 12:39:00

baophutho.vn Nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, ngày 6/2, Hội nạn nhân da cam/Dioxin tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho nạn...

Tam Nông nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tam Nông nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
2025-12-25 09:28:00

baophutho.vn Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến...

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