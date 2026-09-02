baophutho.vn Từng được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) xã Đoan Hùng tiếp tục...
baophutho.vn Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện...
baophutho.vn Giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò then chốt trong thu hút đầu tư, tạo quỹ đất sạch và...
baophutho.vn Sáng 16/2, đôi bờ sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng bừng sáng trong sắc đỏ của cờ hoa và những gương mặt rạng rỡ. Trong không khí hối hả của...
baophutho.vn Sáng 16-2 (tức 29 Tết Nguyên đán) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng (xã Đoan Hùng). Tham dự buổi...
baophutho.vn Tối 15/2 (tức ngày 28 Tết), Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã thăm, tặng...
baophutho.vn Chiều 15/2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh và các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, khẩn trương tiến hành gia...
baophutho.vn Việc thi công, lắp đặt cầu phao qua sông Lô (xã Đoan Hùng) đang được thực hiện thần tốc, phấn đấu hoàn thành trong ngày 28 Tết (15/2/2026) để...
baophutho.vn Sáng 15/2 (tức ngày 28 Tết), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...
baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Bính Ngọ, chiều 12/2, Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức Chương trình...
baophutho.vn Xác định giải ngân vốn đầu tư công là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Đoan Hùng đã tập trung triển...
baophutho.vn Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn...
baophutho.vn Chiều 12/1, Thuế cơ sở 3 tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế với UBND 17 xã trên địa bàn.
baophutho.vn Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2025, toàn tỉnh có 88,2% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 75%...
baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...
baophutho.vn Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Đoan Hùng có địa bàn rộng, dân cư đông, hoạt động kinh tế, tôn giáo, giao thông đa dạng, tiềm ẩn nhiều yếu...