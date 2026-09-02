Chiến công trên “mặt trận mới” của CCB Đoan Hùng

2026-04-17 08:42:00 baophutho.vn Từng được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) xã Đoan Hùng tiếp tục...

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông tiếp xúc cử tri...

2026-03-06 17:34:00 baophutho.vn Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để thực hiện...

Giải phóng mặt bằng: Động lực phát triển kinh tế - xã hội

2026-03-05 15:30:00 baophutho.vn Giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giữ vai trò then chốt trong thu hút đầu tư, tạo quỹ đất sạch và...

Nhịp cầu đoàn viên trên dòng Lô lịch sử

2026-02-16 15:08:00 baophutho.vn Sáng 16/2, đôi bờ sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng bừng sáng trong sắc đỏ của cờ hoa và những gương mặt rạng rỡ. Trong không khí hối hả của...

Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng

2026-02-16 11:08:00 baophutho.vn Sáng 16-2 (tức 29 Tết Nguyên đán) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng (xã Đoan Hùng). Tham dự buổi...

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đỗ Xuân Tụng động viên lực lượng...

2026-02-15 22:12:00 baophutho.vn Tối 15/2 (tức ngày 28 Tết), Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã thăm, tặng...

Huy động lực lượng tập trung gia cố đường dẫn, bến sông phục vụ...

2026-02-15 19:04:00 baophutho.vn Chiều 15/2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh và các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, khẩn trương tiến hành gia...

Khẩn trương triển khai cung ứng điện khu vực lắp đặt cầu phao qua sông Lô

2026-02-15 19:00:00 baophutho.vn Việc thi công, lắp đặt cầu phao qua sông Lô (xã Đoan Hùng) đang được thực hiện thần tốc, phấn đấu hoàn thành trong ngày 28 Tết (15/2/2026) để...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Hoàn thành bắc cầu phao qua Sông...

2026-02-15 10:52:00 baophutho.vn Sáng 15/2 (tức ngày 28 Tết), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Xã Đoan Hùng gặp mặt “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ”

2026-02-13 08:00:00 baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Bính Ngọ, chiều 12/2, Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức Chương trình...

Tạo nền tảng thu hút nguồn lực đầu tư

2026-02-05 09:14:00 baophutho.vn Xác định giải ngân vốn đầu tư công là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Đoan Hùng đã tập trung triển...

Xã Đoan Hùng triển khai bài bản công tác chuẩn bị bầu cử

2026-01-19 07:01:00 baophutho.vn Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn...

Thuế cơ sở 3 ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế trên địa bàn

2026-01-12 17:13:00 baophutho.vn Chiều 12/1, Thuế cơ sở 3 tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thuế với UBND 17 xã trên địa bàn.

Trên 99% thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư có nhà văn hóa

2025-12-26 14:25:00 baophutho.vn Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2025, toàn tỉnh có 88,2% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 75%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc làm việc tại các xã khu vực...

2025-12-18 17:23:00 baophutho.vn Ngày 18/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc tại các...