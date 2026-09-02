Xã Đoan Hùng
Hiện đại hóa công tác bảo vệ tài nguyên rừng

Hiện đại hóa công tác bảo vệ tài nguyên rừng

baophutho.vn Trước những áp lực ngày càng gia tăng đối với công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, việc đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiện đại trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại tỉnh Phú Thọ, ngành Kiểm lâm đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để hiện đại hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện sớm vi phạm, bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng bền vững.

Nhịp cầu đoàn viên trên dòng Lô lịch sử

Nhịp cầu đoàn viên trên dòng Lô lịch sử
2026-02-16 15:08:00

baophutho.vn Sáng 16/2, đôi bờ sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng bừng sáng trong sắc đỏ của cờ hoa và những gương mặt rạng rỡ. Trong không khí hối hả của...

Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng

Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng
2026-02-16 11:08:00

baophutho.vn Sáng 16-2 (tức 29 Tết Nguyên đán) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng (xã Đoan Hùng). Tham dự buổi...

Tạo nền tảng thu hút nguồn lực đầu tư

Tạo nền tảng thu hút nguồn lực đầu tư
2026-02-05 09:14:00

baophutho.vn Xác định giải ngân vốn đầu tư công là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Đoan Hùng đã tập trung triển...

Xem thêm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long